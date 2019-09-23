Выбор матери: что было в 1 и 2 сериях сериала

Выбор матери: 1 серия онлайн / СТБ

Новый сериал Выбор матери вышел на СТБ 23 сентября. Это украинская адаптация знаменитой японской версии сериала. По сюжету, учительница видит, как родители избивают и издеваются над ее ученицей, и решает ее спасать самостоятельно.

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Выбор матери - описание 1 серии смотреть онлайн анонс

В связи с закрытием оранжереи, Елена, талантливый цветовод, вынуждена искать новую работу. Она устраивается учительницей в школу, где учится семилетняя Инна Марчук — дружелюбный, но неухоженный ребёнок, изгой в классе.

Девочка нарисовала три красных тюльпаны вместо вазы. Как только одноклассники Инны услышали, что девушка не справилась с заданием, то сразу начали ее оскорблять, а Елена вступилась за девочку и наоборот - поставила ее в пример.

А вечером Елена обнаружила, что Инна ходит и ищет стеклянные бутылки, чтобы сдать за деньги. Она решает пойти с девочкой домой познакомиться с родителями.

Однако дома никого нет, и Елена приводит Инну к себе домой и кормит ее.

Елена выясняет, что мать девочки, Марина, не заботится о ребёнке и позволяет своему сожителю Михаилу жестоко обращаться с Инной. Дело осложняется тем, что Михаил является сотрудником полиции и уважаемым в городе человеком.

Попытки Елены и школьной медсестры защитить ребёнка законными методами оборачиваются для женщин большими проблемами. Инна сбегает из дому к Елене.

Выбор матери: смотреть онлайн 1 серию - 23-09-2019:

Выбор матери - описание 2 серии смотреть онлайн анонс

Мамин ухажер жестоко избивает Инну, и она сбегает из дома, и в слезах приходит к Елене. Михаил угрожал ее убить только за то, что она случайно выключила игровую приставку. В голове не укладывается… Как тот, кто защищает местных от опасности, поднимает руку на маленькую девочку? Елена узнаёт, что какие отношения связывают семью Инны. Она обещает защитить девочку.

Михаил и Марина обнаруживают пропажу Инны. Михаил приходит к Елене. Он пытается изнасиловать девушку, но ей удаётся вырваться и прогнать негодяя. Она просто в шоке от событий, ведь даже в полицию обратиться нельзя - Михаил там работает.

Елена и Инна решают бежать вместе. Елена как раз планировала поездку в Голландию. Они тщательно готовятся к отъезду, инсценируют самоубийство Инны и уезжают из Реченска - Инна под видом сына Елены Васи.

Спасатели достают из реки вещи Инны. Основная версия следствия – девочка утонула. В Реченск приезжает следователь Чемес. Но по пути случается ЧП - Инна заболевает, а у Елены похищают деньги. За помощью Елена приезжает в детский дом.

Выбор матери: смотреть онлайн 2 серию - 23-09-2019:

Сериал Выбор матери выходит по будням в 21:00 на СТБ. Также описание серий и анонсы можно посмотреть и почитать на Главреде.