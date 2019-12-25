Гола правда 2020: дата выхода, актеры, сюжет и трейлер

Гола правда 2020: дата выхода / Киномания

Самый комичный и сексуальный фильм зимы Гола Правда наконец выходит на экраны. В феврале 2020 Дмитрий Ступка, Слава Каминская, Анджей Джеджула и Ксения Мишина устроят настоящее шоу перед Днем влюбленных.

Фильм расскажет комичну, но поучительную историю, и раскроет пару "секретиков" из зрелых отношений.

Режиссер фильма Александр Беляк говорит, что комедия должна раскрыть сущность человеческих отношений.

"Я уверен, что отношения между людьми (и дружеские, и романтические) были бы иными, если бы они знали всю правду друг о друге. Ситуации, когда люди что-то скрывают, могут выглядеть и смешно, и грустно одновременно. Мы попытались показать, что может произойти с группой друзей, когда правда выходит наружу".

Гола Правда: Сюжет

Согласно сюжету, восемь друзей приезжают в Одессу на открытие нового развлекательного клуба своего друга Андрея (Дмитрий Ступка). В заведении много комнат, где можно поиграть хоть в Мафию, хоть в Крокодила. Однако главная фишка клуба - "Детекторрум" с уникальным и сверхточным детектором лжи.

Гола правда 2020: Слава Каминская / Киномания

Друзья решают узнать наиболее интимные тайны друг друга. Однако они даже не представляют, насколько опасной может оказаться эта игра.

Гола Правда: Актеры

Главные роли в ленте исполняют украинские звезды муж ведущей Полины Логуновой Дмитрий Ступка, солистка НеАнгелов Слава Каминская, ведущий Богдан Юсипчук, актриса и победительница шоу Танцы со звездами Ксения Мишина (Крепостная) шоумен Андрей Джеджула, актеры Полина Василина (Скажене весілля), Ольга Арутюнян (Дизель Шоу, Папаньки и др.) и Евгений Ламах (Круты 1918, Черкассы).

Гола правда смотреть онлайн в hd качестве трейлер:

Фильм Гола Правда выходит 13 февраля 2020 в Украине.

Ранее появилась информация о дате выхода 2 сезона Ведьмака.