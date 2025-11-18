Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

"Дикий" - премьера новой турецкой драмы на телеканале Бигуди

Анна Подгорная
18 ноября 2025, 13:40
109
История поиска себя, внутренней борьбы и любви, преодолевающей границы миров.
Дикий на телеканале Бигуди
Дикий на телеканале Бигуди / Пресс-служба

"Дикий" - драматический турецкий сериал о парне, который пытается найти свое место в мире, где все кажется чужим - и улицы, которые его вырастили, и роскошь, к которой он неожиданно вернулся. Сериал состоит из 2 сезонов и 167 эпизодов. В Украине его впервые покажут уже сегодня, 18 ноября, в 20:00 на телеканале Бигуди.

В центре сюжета - Яман Али - парень с тяжелым прошлым, который годами выживал на улице вместе с друзьями после того, как его в детстве похитили из дома. Но случайно, пытаясь помочь другу, Яман знакомится со своей биологической семьей - богатым влиятельным кланом, который давно потерял надежду отыскать ребенка. Между двумя мирами - роскошью, где он чувствует себя чужим, и уличной жизнью, которая стала домом, - Яман пытается понять, кто он на самом деле. И случайно встречает девушку, которая тоже прячет свои раны за светом и красотой.

В отличие от многих турецких сериалов, которые являются адаптациями, "Дикий" - новая история с абсолютно оригинальным сценарием. Также сериал показывает Стамбул с особой, не туристической, стороны. "Дикий" уже получил международное признание и стал финалистом престижной премии Rose d`Or Awards в категории "Best Series". Посмотреть ленту можно с сегодняшнего дня, 18 ноября, в 20:00 на телеканале Бигуди.

видео дня

Мы подготовили ряд причин, почему стоит посмотреть сериал "Дикий":

  • Глубокие социальные темы

Сериал поднимает вопросы классового неравенства, беспризорных детей и показывает контраст между "золотой молодежью" и подростками, которые вынуждены выживать на улице. Кроме того, "Дикий" заставляет задуматься о поиске себя, влиянии травм детства на жизнь взрослого человека и том, как легко можно потеряться без поддержки.

  • Мастерская актерская игра

Халит Озгюр Сары умело передает внутреннюю борьбу героя, который может быть одновременно и злым, и уязвимым. Персонаж Ямана является ключевым в этой истории - через его личность раскрывается драма об идентичности, семье и принятии себя.

  • Кинематографическое качество

Сериал впечатляет тщательно продуманными кадрами и гармоничной работой со светом и цветом. Лента выглядит как полнометражный фильм.

  • Отсутствие лишних сюжетных линий

У каждого героя - своя история, но все они связаны с главной темой сериала - "что значит быть собой, когда вся твоя предыдущая жизнь переворачивается с ног на голову". Сериал эмоционально насыщенный, искренний и правдивый - он требует соответствующего настроя, но может стать ключом к пониманию себя.

Не пропустите премьеру сериала "Дикий" уже сегодня, 18 ноября, в 20:00 на телеканале Бигуди.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес сериалы новости шоу бизнеса зарубежные сериалы турецкие сериалы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

14:28Мир
Полноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - Кочетков

Полноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - Кочетков

14:15Интервью
Уиткофф слил источник, а на Зеленского будут давить: СМИ о "мирном плане" США

Уиткофф слил источник, а на Зеленского будут давить: СМИ о "мирном плане" США

13:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Старый курс больше не действует: в Украине переписали цены на доллар и евро

Старый курс больше не действует: в Украине переписали цены на доллар и евро

Ожидается подорожание и дефицит: каким продуктом стоит запастись уже сейчас

Ожидается подорожание и дефицит: каким продуктом стоит запастись уже сейчас

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 20 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 20 ноября (обновляется)

Во сколько стоит ужинать зимой - ученые раскрыли неприятный секрет

Во сколько стоит ужинать зимой - ученые раскрыли неприятный секрет

Последние новости

14:50

Гости будут в восторге от вкуса и попросят добавки: рецепт новогодних бедер

14:46

Жизнь трех знаков зодиака резко изменится в лучшему: что их ждет

14:37

"Все остальное - затягивание войны": Залужный назвал политическую цель Украины

14:36

Какое ангельское число скрыто в дне вашего рождения: ответ удивит

14:28

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

Полноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - КочетковПолноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - Кочетков
14:25

Россияне оккупировали село и продвинулись на нескольких горячих направлениях - DeepState

14:09

Идеальная семья: жена Александра Усика показала всех детей по особенному поводу

14:00

Чтобы не навлечь несчастье: что обязательно надо сделать к году Огненной Лошади

13:59

Россия и Украина достигли договоренности по ЗАЭС: в МАГАТЭ поделились деталями

Реклама
13:53

Уиткофф слил источник, а на Зеленского будут давить: СМИ о "мирном плане" США

13:38

В Украину идет настоящее потепление: какие регионы разогреет до +20 градусов

13:27

"Перевести" или "переказати" деньги: как правильно сказать на украинском

13:25

Знают лишь единицы: что на самом деле означают цвета кухонных губок

13:22

Россияне передали Украине еще 1000 тел: начинается идентификации погибших

13:09

Овощи подорожают почти на треть: экономист сказал, когда цены поползут вверх

12:59

Дымоход очистится сам: что бросить в печь, чтобы сажа исчезла мгновенно

12:52

Скорого окончания войны не будет: в Раде дали тревожный прогноз

12:51

Зимняя сказка в новом цвете: в каких оттенках наряжать елку на Новый год 2026

12:44

Оксана Билозир сделала откровенное признание о свадьбе — как это произошло

12:39

Цены улетели в космос: за сколько можно сейчас купить павербанки в Украине

Реклама
12:34

"Впереди тяжелые бои": эксперт назвал главную задачу ВСУ в Покровске

12:29

Алсу связалась с разведенным предателем ДжиганомВидео

12:24

Что нельзя ставить на новогодний стол в год Огненной Лошади: весь перечень блюд

12:15

"Очень тяжелый день": более 30% сети Киевстара обесточено из-за отключения света

12:13

Знаки зодиака, которые кажутся невинными, но имеют шаловливую сторону

11:59

Света может не быть днями: какие цели РФ выбирает для атак на Украину

11:43

"Психически нестабильна": путинистке Долиной вынесли психиатрическое заключение

11:42

Ушла к богатому: Пресняков рассказал о страданиях после развода

11:40

РФ пойдет в наступление на три области Украины: ISW о "мирном плане" США

11:35

"Это очевидно": в ЕС сделали жесткое заявление о "мирном плане" для Украины

11:33

Ошибается не один водитель: что ни в коем случае нельзя подключать к прикуривателю

11:12

Украинцы живут за чертой бедности: сколько нужно для жизни пенсионеру и семье с детьми

10:59

Почему 21 ноября нельзя работать с водой: какой церковный праздник

10:57

"Застыла кровь": что известно о парне, который чудом пережил атаку на ТернопольФото

10:52

"Аренда Донбасса" и отказ от миротворцев: СМИ о деталях "мирного плана" США

10:39

"Помогал всем": в Тернополе ракета РФ забрала жизнь Виталия Долиняка и его сынаФото

10:32

Удар по Тернополю: Зеленский сказал, сколько людей остаются под завалами домов

10:26

Потап и Настя Каменских разрывают последнюю связь с Украиной — деталиВидео

10:04

Новая почта обновляет тарифы с 1 декабря: за что придется доплачивать

09:59

Украина возобновляет переговорный процесс: эксперт оценил позицию США

Реклама
09:40

"Трудные уступки": Рубио сделал заявление о "мирном плане" США по Украине

09:39

Туалет по цене квартиры: в Одессе построят уборную за 6 миллионов

09:23

Популярный голливудский актер признался, что стал бездомным

09:20

Гороскоп на завтра 21 ноября: Близнецам - предательство, Володеям - крупная прибыль

09:10

Отключение света в Украине — графики на 20 ноября (обновляется)

09:04

"Это необходимо": в Украине хотят запретить Telegram

08:54

Не выдержит столкновения с реальностью: что не так с мирным планом Трампа - The Telegraph

08:50

Очень много бронетехники и солдат: РФ везет подкрепление в горячую точку фронта

08:50

"Смело": Меган Маркл сделала откровенное признание об отношениях с принцем Гарри

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 ноября (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять