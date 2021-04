Джастин Бибер появится в спецвыпуске сериала Друзья

Джастин Бибер / Reuters

Популярный канадский певец Джастин Бибер заделался актером, и попробовал свои силы в новой серии сериала Друзья, получив далеко не самую драматическую роль.

Как сообщает The Sun, Джастин Бибер обыграет знаменитую сцену из эпизода восьмого сезона The One With The Halloween Party вместе с оригинальными актерами Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэтью Перри, Мэттом Лебланом и Дэвидом Швиммером.

Как сообщает издание, Бибер был рад принять участие в съемках, он даже не возражал против нелепого костюма.

"Джастин был удостоен чести участвовать, и он не возражал против того, чтобы оказаться в нелепом костюме. Все это было организовано как военная операция, чтобы держать детали в секрете, и Джастин это удалось", - сообщил анонимный источник издания.

Съемки проходят в Калифорнии в павильонах Warner Bros, и до сих пор действительно неизвестно, что именно там происходит - настолько все секретно.

Напомним, что спустя годы сомнений и пару лет подготовки, наконец начался съемочный процесс нового спецэпизода сериала Друзья, который выйдет на экраны до конца 2021 года.

Как ранее сообщал Главред, съемки спецэпизода Друзей начались в апреле 2021 года.

Сериал Друзья признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х. Он получил десятки наград, а актеры, которые в нем снялись, построили потрясающую карьеру - до сих пор популярны мемы с артистами из Друзей

В общей сложности в сериале 236 эпизодов, а спустя почти 20 лет Warner Bros решили снять еще одну серию, объединив оставшихся актеров.