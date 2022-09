Эмми-2022: названы лучшие телесериалы этого года по версии Американской телевизионной академии

Эмми-2022 - кто выиграл Эмми в этом году / Скриншот

12 сентября в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, состоялось 74-ое, ежегодное вручение телевизионных премий США Эмми-2022. Уже более полувека премия в области телевидения вручается Американской телевизионной академией.

За статуэтку в виде ангела, который держит планету на высоко поднятых руках, в этом году боролись актеры и съемочные группы сериалов, которые выходили на телевидении в прайм-тайм в 29 различных категориях.

Наибольшее количество статуэток получил драматический мини-сериал Белый лотос: на его счету оказалось целых 10 "Эмми".

Эмми-2022: полный список победителей

Лучший комедийный сериал: Тед Лассо

Лучший драматический сериал: Наследники

Лучший мини-сериал: Белый Лотос

Лучшее разговорное варьете: События прошедшей недели с Джоном Оливером

Лучшее скетч-шоу: Saturday Night Live

Лучший телефильм: Чип и Дейл спешат на помощь

Лучший актёр в комедийном сериале: Джейсон Судейкис в роли Теда Лассо — Тед Лассо

Лучшая актриса в комедийном сериале: Джин Смарт в роли Деборы Вэнс — Хитрости

Лучший актёр в драматическом сериале: Ли Джон Джэ в роли Сон Ки Хуна — Игра в кальмара

Лучшая актриса в драматическом сериале: Зендая в роли Ру Беннетт — Эйфория

Лучший актёр в мини-сериале или фильме: Майкл Китон в роли доктора Сэмюэла Финникса — Ломка

Лучшая актриса в мини-сериале или фильме: Аманда Сайфред в роли Элизабет Холмс — Выбывшая

Лучший актёр второго плана в комедийном сериале: Бретт Голдстин в роли Роя Кента — Тед Лассо

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Шерил Ли Ральф в роли Барбары Ховард — Начальная школа Эбботт

Лучший актёр второго плана в драматическом сериале: Мэттью Макфэдьен в роли Тома Уомсгэнса — Наследники

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Джулия Гарнер в роли Рут Лэнгмор — Озарк

Лучший актёр второго плана в мини-сериале или фильме: Мюррей Бартлетт в роли Армонда — Белый лотос

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме: Дженнифер Кулидж в роли Таня Маккуойд — Белый лотос

Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале: Нейтан Лэйн в роли Тедди Димаса — Убийства в одном здании

Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале: Лори Меткалф в роли Уид — Хитрости

Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале: Колман Доминго в роли Али — Эйфория

Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале: Ли Ю Ми в роли Чи Ён — Игра в кальмара

Режиссура комедийного сериала: Тед Лассо - Эпизод: "No Weddings and a Funeral" — Эм-Джей Делейни

Режиссура драматического сериала: Игра в кальмара - Эпизод: "Red Light, Green Light" — Хван Дон Хёк

Режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы: Белый лотос — Майк Уайт

Сценарий комедийного сериала: Начальная школа Эбботт - Эпизод: "Pilot" — Квинта Брансон

Сценарий драматического сериала: Наследники - Эпизод: "All the Bells Say" — Джесси Армстронг

Сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы: Белый лотос — Майк Уайт

Ранее был оглашен полный список победителей на 94-ой церемонии вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук Оскар-2022.

Также назвали победителей юбилейного 75-го Каннского фестиваля, которые получили Золотую Пальмовую ветвь в 2022 году. Спойлер: победил даже украинский пиротехник.

