Эмми-2022: названы лучшие телесериалы этого года по версии Американской телевизионной академии

На 74-ой церемонии вручения телевизионных премий США Эмми-2022 абсолютное лидерство получила комедийная драма с закрученным сюжетом.
12 сентября в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, состоялось 74-ое, ежегодное вручение телевизионных премий США Эмми-2022. Уже более полувека премия в области телевидения вручается Американской телевизионной академией.
За статуэтку в виде ангела, который держит планету на высоко поднятых руках, в этом году боролись актеры и съемочные группы сериалов, которые выходили на телевидении в прайм-тайм в 29 различных категориях.
Наибольшее количество статуэток получил драматический мини-сериал Белый лотос: на его счету оказалось целых 10 "Эмми".
Эмми-2022: полный список победителей
Лучший комедийный сериал: Тед Лассо
Лучший драматический сериал: Наследники
Лучший мини-сериал: Белый Лотос
Лучшее разговорное варьете: События прошедшей недели с Джоном Оливером
Лучшее скетч-шоу: Saturday Night Live
Лучший телефильм: Чип и Дейл спешат на помощь
Лучший актёр в комедийном сериале: Джейсон Судейкис в роли Теда Лассо — Тед Лассо
Лучшая актриса в комедийном сериале: Джин Смарт в роли Деборы Вэнс — Хитрости
Лучший актёр в драматическом сериале: Ли Джон Джэ в роли Сон Ки Хуна — Игра в кальмара
Лучшая актриса в драматическом сериале: Зендая в роли Ру Беннетт — Эйфория
Лучший актёр в мини-сериале или фильме: Майкл Китон в роли доктора Сэмюэла Финникса — Ломка
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме: Аманда Сайфред в роли Элизабет Холмс — Выбывшая
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале: Бретт Голдстин в роли Роя Кента — Тед Лассо
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Шерил Ли Ральф в роли Барбары Ховард — Начальная школа Эбботт
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале: Мэттью Макфэдьен в роли Тома Уомсгэнса — Наследники
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Джулия Гарнер в роли Рут Лэнгмор — Озарк
Лучший актёр второго плана в мини-сериале или фильме: Мюррей Бартлетт в роли Армонда — Белый лотос
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме: Дженнифер Кулидж в роли Таня Маккуойд — Белый лотос
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале: Нейтан Лэйн в роли Тедди Димаса — Убийства в одном здании
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале: Лори Меткалф в роли Уид — Хитрости
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале: Колман Доминго в роли Али — Эйфория
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале: Ли Ю Ми в роли Чи Ён — Игра в кальмара
Режиссура комедийного сериала: Тед Лассо - Эпизод: "No Weddings and a Funeral" — Эм-Джей Делейни
Режиссура драматического сериала: Игра в кальмара - Эпизод: "Red Light, Green Light" — Хван Дон Хёк
Режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы: Белый лотос — Майк Уайт
Сценарий комедийного сериала: Начальная школа Эбботт - Эпизод: "Pilot" — Квинта Брансон
Сценарий драматического сериала: Наследники - Эпизод: "All the Bells Say" — Джесси Армстронг
Сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы: Белый лотос — Майк Уайт
Ранее был оглашен полный список победителей на 94-ой церемонии вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук Оскар-2022.
Также назвали победителей юбилейного 75-го Каннского фестиваля, которые получили Золотую Пальмовую ветвь в 2022 году. Спойлер: победил даже украинский пиротехник.
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