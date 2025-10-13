Когда выйдет 4 сезон "Бриджертонов": Netflix объявил дату премьеры

Вы узнаете:
- Когда выйдет 4 сезон "Бриджертонов"
- О чем будет новый сезон
- Кто станет главными героями истории
Популярный исторический сериал "Бриджертоны" возвращается на экраны. Netflix официально объявил дату премьеры 4 сезона и раскрыл детали сюжета новой части культовой саги. Главред собрал самую важную информацию о том, что ждет любимых персонажей.
Когда выйдет 4 сезон "Бриджертонов" - дата премьеры
Netflix официально объявил дату выхода 4 сезона "Бриджертонов". Новые серии традиционно выйдут в двух частях:
- "Бриджертоны" 4 сезон, Часть 1 - 29 января 2026 года
- "Бриджертоны" 4 сезон, Часть 2 - 26 февраля 2026 года
"В этом сезоне - раскрой свою настоящую любовь. "Бриджертоны", сезон 4, появится в двух частях: Часть 1 - 29 января. Часть 2 - 26 февраля", - сообщила пресс-служба стримингового сервиса.
Как и предыдущие, четвертый сезон будет состоять из восьми эпизодов.
"Бриджертоны" 4 сезон - сюжет
Новый сезон "Бриджертонов" базируется на романе Джулии Куинн "Предложение джентельмена" (An Offer From a Gentleman), которая вдохновилась классической историей о Золушке.
На этот раз в центре сюжета - Бенедикт Бриджертон, который влюбляется в загадочную девушку на балу-маскараде. Его избранницей является Софи Пак (Sophie Baek), внебрачная дочь графа, вынужденная работать служанкой из-за жестокой мачехи Араминты Гао (роль исполнит Кэти Леунг).
Их случайная встреча на балу превращается в историю запретной любви, которая бросает вызов социальным нормам и классовым барьерам.
"Одно можно сказать наверняка... маскарад не похож ни на одно другое событие. Приготовьтесь, ведь произойти может что угодно", - говорится в официальном анонсе Netflix.
"Бриджертоны" 4 сезон - актерский состав
Сюжет четвертого сезона "Бриджертонов" сосредоточен на истории любви Бенедикта Бриджертона, которого играет Люк Томпсон. Его главной партнершей станет Софи Пак, роль которой исполнит Йерин Ха (Yerin Ha). В сезоне также возвращаются основные актеры, включая Джонатана Бейли (Энтони), Симон Эшли (Кейт) и Николу Кохлан (Пенелопа), а также голос Джулии Эндрюс (Леди Уислдаун).
"Бриджертоны" 4 сезон - трейлер
О сериале: Бриджертоны
Бриджертоны (англ. Bridgerton) - костюмированный телесериал от Netflix, спродюсированный Shondaland, премьера которого состоялась в декабре 2020 года, сообщает Википедия. Экранизация одноименной серии книг авторства Джулии Куинн. Первый сезон дебютировал 25 декабря 2020 года, второй - 25 марта 2022 года. Премьера первой части третьего сезона состоялась 16 мая 2024 года.
