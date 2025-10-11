"Худшие годы моей жизни": Анастасия Короткая рассказала сьемках в "Орле и Решке"

Анастасия Короткая долгое время была ведущей знаменитого шоу.

Анастасия Короткая о сьемках в "Орле и Решке" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Короткая

Анастасия Короткая о тяжелом периоде в жизни

Почему ее хейтили во время сьемок в "Орле и Решке"

Украинская актриса Анастасия Короткая считает период работы в развлекательном шоу "Орел и Решка" самым худшим.

Как рассказала Анастасия в интервью Маше Ефросининой, что было слишком много критики и от нее много чего требовали.

"Орел и Решка" - это были вообще худшие годы моей жизни. Я чувствовала себя просто никем. За кадром было очень много критики и от самих создателей. Каждый выпуск были упреки, что я неестественная. Из-за этого давления чем больше я перечитываю начитку, тем хуже получается. У меня было по 20 дублей. Я не могла выговорить. На съемочной площадке не было ни одного, кто меня вот просто бы любил как ведущую, как я говорю, мой юмор. Они нормально относились, но они скучали то по Лесе, то по Жанне, кому-то просто скучно было, кто-то устал от моих "качелей". Они были нормальные, просто я была готова, что против меня все", - сказала Короткая.

Анастасия Короткая / фото: instagram.com, Анастасия Короткая

В какой-то момент ведущая перестала читать комментарии под выпусками, чтобы не переживать.

"Очень сильный хейт был от телезрителей от первого дня до последнего. Я не помню, чтобы хотя бы кто-то меня там полюбил. Я просто в какой-то момент прекратила читать эти комментарии: "У нее ноги кривые, у нее зубы кривые, нос большой, что она ляпнула", - добавила Анастасия.

Смотрите видео интервью Анастасии Короткой:

О персоне: Настя Короткая Анастасия Короткая - украинская актриса и телеведущая. Получила известность как ведущая развлекательной программы "Орел и решка". В 2018 годастала актрисой юмористической программы "Женский квартал" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

