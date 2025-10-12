Ушла из жизни Дайан Китон: 9 лучших фильмов с актрисой

Редкому артисту в равной степени удаются комедийные и драматические роли. Дайан Китон была в этом настоящим профи.

Дайан Китон умерла - лучшие фильмы с Дайан Китон / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет

На ее счету более семидесяти фильмов, лучшие из которых вошли в эту подборку

Смерть оскароносной американской актрисы, продюсера и режиссера Дайан Китон всколыхнула не только Голливуд, но и весь мир - излучающая позитив эксцентричная артистка, казалось, будет жить вечно. Но 11 октября 2025 года, за три месяца до ее 80-летия, сердце Китон остановилось. Причины смерти актрисы не раскрываются.

Лучший способ почтить память о Дайан Китон - посмотреть фильмы с ее участием, насладиться ее талантом, который сиял на протяжении шести десятилетий. Главред собрал лучшие фильмы с Дайан Китон по версии издания The Guardian.

Спящий (Sleeper) - 1973

Главная женская роль в сатирической фантастической комедии Вуди Аллена досталась юной Китон, которая долгое время была музой, возлюбленной и подругой режиссера. Майлз Монро случайно попал в далекое будущее. Мир роботов и абсурдной политики становится фоном для уморительных недоразумений и приключений Майлза и Луны. Фильм - остроумная пародия на научную фантастику и общество потребления.

Спящий 1973 / фото: imdb.com

Комната Марвина (Marvin's Room) - 1996

Трогательная драма о двух сестрах, вынужденных заново сблизиться после долгой разлуки. Фильм исследует темы семьи, прощения и самоотверженности. Великолепная актёрская игра Мэрил Стрип, Дайан Китон и Леонардо Ди Каприо делает историю особенно живой.

Клуб первых жен (The First Wives Club) - 1996

Остроумная комедия о трёх женщинах, решивших отомстить своим бывшим мужьям. Их дружба и солидарность становятся оружием против несправедливости: месть - вопрос относительный, а собственное будущее впредь становится не таким уж и мрачным. Особенно если помогаешь другим.

Любовь по правилам и без (Something's Gotta Give) - 2003

Эрика внезапно обнаруживает, что ее юная дочь встречается с пожилым плейбоем Гарри, который по стечению обстоятельств вынужден остаться жить в доме матери своей подруги. Гарри, который раньше встречался лишь с молоденькими красотками, внезапно раскрывает для себя красоту и чувственность зрелой женщины, но настоящие отношения для него - слишком тяжкое бремя.

Как аукнется, так и откликнется / Пристрели луну (Shoot the Moon) - 1982

Семейная драма о распаде брака и сложностях родительских чувств. Фильм показывает, как любовь и боль переплетаются в повседневной жизни. Глубокий, честный и пронзительный взгляд на отношения между мужем и женой, а также влияние раскола между ними на их собственных детей.

Крестный отец ч. 1 и ч. 2 (The Godfather) - 1972, 1974

Фильмы, которые определили жанр гангстерского кино на многие десятилетия вперед. Криминальная сага о семье Корлеоне: о взлетах и падениях, чести и предательстве, любви и всепоглощающей ненависти, где оставаться человеком - непозволительная роскошь, а потерять себя значит обречь близких на несчастья.

Бэби Бум (Baby Boom) - 1987

Джейси Вайат называют Тигрицей - она карьеристка до мозга костей, работа занимает всю ее жизни, не оставляя времени и пространства на мысли о том, что в мире есть что-то еще. Жизнь главной героини встает с ног на голову, когда у нее на руках оказывается младенец.

Манхэттен (Manhattan) - 1979

Главный герой, скептик и циник, все же не оставляет попыток найти свою вторую половинку. Подруги сменяются одна за другой, но его главная любовь - Манхэттен - всегда рядом с ним.

Энни Холл (Annie Hall) - 1977

Фильм считается классикой романтического жанра, хотя значительно отличается от современных ромкомов. Однажды в жизни Элви появляется Энни Холл - начинающая певица, отношения с которой превращают его жизнь в американские горки. Однако главный герой, после множества расставаний, рано или поздно встает в очередь за очередным "билетом".

О персоне: Дайан Китон Дайан Китон - американская актриса театра и кино, кинорежиссер и продюсер. Обладательница премий Оскар, Золотой глобус и BAFTA за лучшую женскую роль в фильме "Энни Холл". Лауреат Золотого глобуса за роль в фильме "Любовь по правилам и без". За пределами Америки известна главным образом благодаря трилогии Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" (1972, 1974, 1990) и фильмам Вуди Аллена. Помимо достижений в мире кино, Китон была известна своим резко отрицательным отношением к пластической хирургии. С 2006 года она явллась лицом косметической фирмы L'Oreal, сообщает Википедия.

