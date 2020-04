Новый фильм Голодные игры скоро выходит в прокат

Дженнифер Лоуренс в роли Китнис Эвердин / скриншот с фильма Голодные игры

Сьюзен Коллинз выпустила новый роман по роману Голодных игр, и Lionsgate запускает в производство новый фильм по нему, пишет The Holliwood Reporter.

По информации киностудии, новый фильм станет приквелом тетралогии. При этом, новый роман выйдет только 19 мая 2020.

Фильм поставит Фрэнсис Лоуренс (режиссер основных фильмов саги). Сценарий пишет Майкл Арндт, продюсирует Нина Якобсон.

Пока что точно неизвестно, кто сыграет в фильме. Новая книга называется Баллада о певчих птицах и змеях (The Ballad of Songbirds and Snakes). Её действие развернётся за 64 года до событий саги, а в центре сюжета окажется будущий президент Панема главный антагонист трилогии Кориолан Сноу и его главная противница - президент 12 дистрикта.

Коллинз планирует рассказать больше о вселенной и показать события, которые в итоге привели к Темным дням Панема - о войне, которая привела к установлении тирании.

Книги трилогии выходили с 2008-й по 2010-й, а экранизации — с 2012-го по 2015-й. Общая касса всех четырёх фильмов Голодные игры составила примерно 3 миллиарда долларов. Главную роль в фильмах сыграла Дженнифер Лоуренс, которая стала позже звездой Людей Икс.