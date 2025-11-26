Почему кони потеют пеной: ученые объяснили природный феномен

Пена у лошади — это естественная реакция организма.

Почему кони потеют пеной / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Почему у лошадей выделяется пена

Опасно ли это для животного

Многие, наблюдая за лошадьми после тренировки, замечали белую пену на их теле — особенно на шее, груди и под седлом. На первый взгляд это может показаться тревожным признаком — будто животное переутомилось или заболело.

Но, как объясняют учёные, пена у лошади — это естественная реакция организма и признак того, что система охлаждения работает правильно.

Уникальная способность лошадей потеть

Не все млекопитающие способны активно потеть. Например, собаки охлаждаются через дыхание, высовывая язык, а лошади — через пот, как и люди. Это делает их одними из немногих животных, которые используют потоотделение для поддержания нормальной температуры тела.

Исследователь Вайбар Крген-Рид в статье для The Conversation объясняет:

"Большинство четвероногих млекопитающих тоже потеют, но не для охлаждения — а для поддержания здоровья кожи или выработки запахов. Для терморегуляции им приходится активно дышать".

Таким образом, потоотделение у лошадей — жизненно важный механизм, позволяющий им эффективно избавляться от избытка тепла во время нагрузок.

Почему появляется пена

Когда лошадь нагревается, пот начинает выделяться через кожу и испаряться, унося с собой тепло. Однако из-за густого меха этот процесс затруднён. Именно здесь вступает в действие особый белок — латрин (latherin), который содержится в лошадином поте.

Латрин работает как естественный "детергент", помогая влаге проходить через густую шерсть к поверхности кожи. При этом он создаёт пену — тот самый белый налёт, который мы видим после бега или работы под седлом.

Проще говоря, пена — это побочный эффект нормальной терморегуляции, а не признак усталости или болезни.

От чего зависит количество пены

Учёные пока не выяснили, почему у одних лошадей пены больше, чем у других. Есть предположения, что уровень латрина может зависеть от физической формы, питания или даже генетики, но прямых доказательств этому пока нет.

По словам ветеринара Питера Гантингтона (исследовательский центр Kentucky Equine Research), у лошадей пот отличается по составу от человеческого:

у людей — много соли и мало белка,

у лошадей — много электролитов и белка латрина, создающего пену.

Пена на теле лошади — это нормальное и здоровое явление. Она лишь подтверждает, что организм животного правильно реагирует на нагрузку и эффективно охлаждается.

Однако если пена сопровождается вялостью, учащённым дыханием или признаками обезвоживания — стоит проверить состояние животного у ветеринара.

