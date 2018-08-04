Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит

Украина проиграла два споры России и ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) вынесла решения по первым двум спорам между Россией и Украиной, и оба они — в пользу Москвы. Первый из споров рассматривался по жалобе России, и арбитраж ВТО признал, что Украина допустила нарушения при проведении антидемпингового расследования в отношении поставок аммиачной селитры из РФ. Второй — по жалобе Украины из-за запрета экспорта в Россию железнодорожного оборудования.

В связи с этими проигранными Украиной в ВТО делами вызывают опасения и будущие решения этой организации по еще двум спорам: жалоба Украины из-за ограничения Россией транзита товаров через ее территорию и иск РФ против нашей страны по поводу санкций, введенных в ответ на российскую агрессию.

Прежде всего, эти поражения Украины в ВТО показывают, что у нас чрезвычайно слабый блок юристов, знающих международное экономическое право и владеющих всеми правовыми коллизиями, позволяющими выигрывать суды в ВТО. У нас, в принципе, не готовят таких специалистов. Потому, очевидно, что Украине нужно искать и обращаться к более серьезным зарубежным юридическим конторам.

Читайте такжеМиллиарды для агрессора: как Украина финансирует российскую экономикуВ ВТО важно знать саму процедуру, трактовки, особенности работы суда. Ведь суд ВТО отличается от европейских судов, более жестких и выверенных. В ВТО — больше коррупции и лоббизма. Это очень запутанная организация. И Украина совсем не готова к ее процедурам и специфике деятельности.

Кроме того, проигрыши Украины в спорах в ВТО связаны с тем, что Россия серьезнейшим образом стала лоббировать свои интересы. Очевидно, она работает со всеми руководящими структурами ВТО, и работает хорошо.

Украина будет постоянно проигрывать подобные суды, если не у нас не будет создан специальный департамент или комитет, способный заниматься такими делами. Он должен объединить силы Министерства иностранных дел, Министерства экономики и Министерства финансов.

К тому же, проблемы нам создает и то, что в Украине ликвидированы все торговые представители в посольствах. В отличие от России, где таковые есть. Это значит, что фактически у нас не действует система внешнеэкономических связей, которые становятся необходимы, когда приходится защищать не интересы отдельной компании, а страны в целом. У нас нет организованной юридической структуры.

Без такого набора высококлассных юристов-международников, знающих международное торговое и коммерческое право, а также лоббистов, которые умеют действовать в рамках ВТОшных структур, Украина постоянно будет проигрывать. Это очень тревожно, потому что такая же участь может постичь и оставшиеся на рассмотрении ВТО споры.

В эту ситуацию вписывается и проигрыш Украины в Лондонском арбитраже, который обязал нашу страну вернуть 3 миллиарда долларов «долга Януковича». Плюс сейчас серьезно начал «зависать» НАК «Нефтегаз». Как видим, проигрыши Украины в международных судах разных инстанций стали уже нормой.

Если говорить конкретно о проигранном в ВТО споре о запрете экспорта в Россию железнодорожного оборудования, то данное решение означает для нас, что этот запрет будет сохраняться и дальше, и Украина не сможет экспортировать эту продукцию.

Вообще, мы движемся к полному разрыву экономических связей с Россией. Проигранные в ВТО дела лишний раз доказывают нам, что на какой-то период времени — по крайней мере, пока будет сохраняться путинский режим — нам придется полностью разорвать с Россией финансово-экономические и торговые связи. В частности, мы не сможем использовать территорию РФ для транзита своих товаров. Поэтому нашим компаниям нужно уходить оттуда, пока не поздно.

На 100% уверен, что Украине запретят транзит грузов через территорию России, то есть мы проиграем и по третьему делу. Также мы не сможем брать у России сырье. Нужно готовиться к тому, что Тольяттинский трубопровод, по которому идет жидкий аммиак, тоже станет для нас недоступным.

Эти поражения Украины в ВТО вдохновят Россию, и Москва начнет подавать на нас в суд и по другим поводам, создавая накат прецедентов.

Зачем же тогда биться головой в закрытые бронированные двери? Совершенно очевидно, что все движется к полному разрыву торгово-экономических связей с Россией.

Зачем терпеть такие убытки, если есть масса других рынков. Ведь Россия — это, по сути, небольшой рынок в масштабах мирового. Неужели мы не сможем найти ей замену?

Для это, в частности, нашим системным бизнесам нужно начинать более серьезно работать и создавать международные торговые дома, которые бы лоббировали и продвигали нашу продукцию. Так действовали Япония и Южная Корея.

На азиатских, североафриканских, латиноамериканских рынках еще «конь не валялся» — там огромные возможности. А все, как бараны, уперлись в Россию. Украине просто необходимо переориентироваться.

Проигрыш по делу, которое касается пошлин на аммиачную селитру, Россия, без сомнения, будет использовать как прецедент. И нам придется снижать или снимать пошлины на многие другие товары. Тем более, видя, что в ВТО Москва создала мощный лоббистский сектор, нам нужно немедленно уходить от торгово-экономических отношений с Россией, прекратить покупать товары у нее — тогда не будет и проблем с пошлинами.

Читайте такжеВпереди мировой кризис, который ударит и по УкраинеЕще один важный момент — нужно попытаться перевести всю эту ситуацию в политическое русло. Потому что все то, что сейчас вытворяет ВТО, очень похоже на действия ФИФА в свое время. Украина должна просто забрасывать обращениями на эту тему Сенат США, лично Трампа, европейские структуры, она должна обращать внимание на такое лоббистское и ориентированного на продвижение российских интересов руководство ВТО. Нам нужно пытаться вычислить тех людей из ВТО, которые подыгрывают России, посмотреть их биографии. Нужно что-то делать.

А, вообще, в истории с этими двумя нашими проигрышами в ВТО, думаю, произошла банальная коррупция и подкуп, как это было в ФИФА.

В любом случае, Украине будет сложно бороться с этим, потому что ВТО — это огромная структура. Следует использовать «веерный принцип», то есть комплекс политических, экономических и финансовых мер. И, еще раз, активно искать, какие люди, кто конкретно пролоббировали решение споров в ВТО в пользу России.

Ну, а что касается отношений с Россией, то мы должны понимать, что «эта песенка спета».

Олег Соскин, экономист и политолог, директор Института трансформации общества, специально для «Главреда»