Украина официально проиграла России второй спор в ВТО

Всемирная торговая организации отклонила ключевые требования Украины в рамках спора с РФ о поставках железнодорожного оборудования, не признав нарушения со стороны России систематическими.

Экспертная группа решила, что предоставленные Украиной доказательства не говорят о принятии Россией систематических мер ограничения украинского импорта как в общем, так и в частных случаях, свидетельствует отчет ВТО.

"Представленные Украиной аргументы – приостановка Россией действующих сертификатов, отказ в выдаче новых и представленные данные о снижении импорта украинской железнодорожной продукции в Россию – не доказывают систематических ограничений импорта" – объяснили в ВТО.

Кроме этого, экспертная группа признала достойным аргумент российской стороны о невозможности сертифицирующего в РФ органа проводить инспекции указанной продукции в Украине с апреля 2014 по декабрь 2016 года. Якобы именно вследствие этого украинской продукции не продлили ряд сертификатов.

Однако кое в чем эксперты согласились с доводами Украины - так, они признали применение Россией дискриминационных условий доступа к рынку для украинских производителей в сравнении с российскими и европейскими, выдав 14 предписаний о приостановке сертификатов соответствия, а также нарушение Россией ее обязательств, когда она не признала сертификаты, выданные в других странах Таможенного союза.

Отметим, что сейчас Министерство экономики и развития Украины изучает отчет ВТО для всесторонней его оценки по целому ряду позиций. Кроме того, министерство рассматривает возможность апелляционного обжалования по части требований, которые не были удовлетворены в споре.

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