Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией

Украина хочет отменить ж/д сообщение с РФ

Идея перекрыть железнодорожное сообщение с Россией, которая сейчас обсуждается в правительстве — это очередные рестрикции и сокращение возможностей граждан.

Авиационного сообщения между Украиной и Российской Федерацией нет уже несколько лет, а возможность осуществлять поездки железнодорожным транспортом при этом сохранялась. Почему спохватились только сейчас — объяснить сложно.

Насколько прекращение железнодорожного сообщения с Россией усилит безопасность Украины? Ни насколько. Это никак не повлияет на безопасность нашей страны. Потому что, помимо прямого сообщения, есть другие разнообразные варианты, позволяющие попасть в Россию. К тому же, за последние годы железнодорожное сообщение между Украиной и Россией и так существенно сократилось: стало меньше поездов и маршрутов.

Потому в данном случае речь не идет ни об усилении безопасности, ни об экономической целесообразности. Речь идет — о пиаре.

Кому он нужен? Кому-то из правительственных чиновников.

Что это даст? Исключительно сокращение возможностей украинских граждан.

Если сейчас провести опрос с тем, чтобы выяснить, кто в основном ездит в тех трех-четырех поездах, которые пока что курсируют между украинскими и российскими городами, то мы увидим, что, как правило, ездят наши заробитчане, у кого еще есть деньги (ведь билеты очень недешевые). Такой шаг, если он все-таки будет осуществлен, прежде всего, ударит по этим людям, лишив их возможности ездить поездами в Россию на заработки.

Читайте такжеУкраинская казна пуста: куда делись деньги и чем это грозитВсе это — инициативы «высоких кабинетов», которые практически не затрагивают интересов этих самых «высоких кабинетов», зато бьют по интересам простых людей. «Практически не затрагивают» — потому что на этих перевозках отчасти зарабатывают некоторые из тех, кто сидит в «высоких кабинетах». Однако правительство на интересы простых людей особо не обращает внимания…

Хотя пока что это — лишь инициатива, которая обсуждается в Кабмине, и не ясно, будет ли она в конечном итоге принята. В любом случае, когда правительство обсуждает такие идеи, почему-то не просчитываются экономические потери. То есть политика и пропаганда в таких случаях идут на первом и втором месте, а экономика — на третьем, четвертом или пятом… А интересы населения, как я уже отметил, вообще не учитываются.

Также следует понимать, что сейчас мир такой, что если где-то что-то перекрыть, то этот поток пойдет где-то в другом месте, другим путем. Так что, если перекроют прямое железнодорожное сообщение, люди поедут через Минск. Ведь так уже было, когда перекрыли авиасообщение между Россией и Украиной. Таким образом, от этого шага выиграла авиакомпания «Белавиа». Как «Белавиа» в итоге стала получать огромные деньги, точно так же выиграет и белорусская железная дорога.

Или же люди станут чаще ездить в Россию автобусами.

Вообще, я считаю, что прекращение ж/д сообщения с Россией — это шаг, без которого вполне можно обойтись. Потому что какой-то особой пользы он Украине и ее гражданам не принесет.

Читайте такжеПотерянное поколение: украинцы массово пускают корни в ПольшеНе думаю, что дополнительные сложности с поездками в Россию подтолкнут заробитчан к переезду в Россию. Ведь тот, кто хотел туда уехать, уже уехал, а тот, кто собирался со временем перебраться в Россию, все равно переедет, вне зависимости от того, что будет с железнодорожным сообщением. Те же, кто ездили поездами, пересядут на автобусы или будут ездить через Минск. А белорусская железная дорога, можно даже не сомневаться, очень быстро отреагирует и даст два-три дополнительных поезда. Потому что это — деньги, заработок. Причем Беларусь сделает так, чтобы это было удобно: например, приезжаешь в 8 утра в Минск, а в 9 утра уже отправляешься в нужном направлении в Россию: на Москву, Калугу или Петербург.

Тоже самое касается заробитчан - наш народ умнее власти, он всегда найдет выход из ситуации и все равно будет ездить на заработки. Да и вообще, ведь если бы у людей была работа в Украине, они бы не ездили в Россию, они бы просто забыли туда дорогу. Или если бы их работа достойно оплачивалась у нас... А так, они вынуждены работать в России или в других соседних странах.

Поэтому лучше говорить об инициативе прекращения железнодорожного сообщения между Украиной и Россией как о пиаре. Ведь такую идею можно подать как «перемогу» в нашем современном дискурсе, сказав: «Вот, мы перекрыли еще одну нить, которая связывала нас с Россией!».

Но все это выглядит как достижение лишь на абстрактно-теоретическом уровне. А вот в глазах тех людей, которых такой шаг затронет, а их будет немало, это будет выглядеть иначе - они просто покрутят пальцем у виска в ответ на такое решение правительства.

Павел Рудяков, директор информационно-политического центра «Перспектива», специально для «Главреда»