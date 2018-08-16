Аллергия на оккупацию, или Как в России затравили Вайкуле

Виталий Портников

Публицист, журналист

16 августа 2018, 09:13

Лайма Вайкуле, в отличие от ее российских критиков, все эти годы жила в свободной европейской стране, где не нужно лгать и притворяться.

Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле / glamurchik.tochka.net

После истерической реакции российской псевдопатриотической публики на высказывания грузинского актера Вахтанга Кикабидзе и приветствие хорватских футболистов украинским друзьям пришел черед латвийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле. На артистку обрушились после ее слов о том, что она ни за какие гонорары не поедет выступать в аннексированный Крым и не сожалеет о крахе Советского Союза.

Лайма Вайкуле не сказала ничего особенного. Она настаивает на том, что не делала политических заявлений – и это действительно так. Вайкуле – гражданка страны-члена Европейского Союза, который ввел санкции после оккупации Крыма. Законопослушным гражданам ЕС стоит остерегаться деятельности на аннексированной Кремлем территории. Певица просто констатировала этот факт. Поэтому возмущения ее критиков, «не понимающих», почему Вайкуле готова петь в «других регионах России», но не в Крыму – обычный цинизм. Крым – не российский регион, это территория, аннексированная в нарушение международного права. И никакого другого статуса у Крыма – до его возвращения в состав Украины – не будет. Как любит говорить президент России Владимир Путин, этот вопрос закрыт.

Читайте такжеРоссия будет вынуждена "отползти" с Донбасса и КрымаНа высказывание Вайкуле о возможных гастролях в Крыму и отношении к краху СССР не мог не повлиять и личный опыт. Певица родилась и выросла в Латвии. В советские времена отношение жителей этой страны к оккупации было тотально негативным – и не только в диссидентских кругах. Доказательство тому – почти единодушная поддержка восстановления независимости Латвийской Республики со стороны латышей и большой части населения, переселенной в Латвию после оккупации. Для Лаймы Вайкуле – как и для большинства жителей Латвии – крах СССР стал одновременно и освобождением от ненавистной оккупации, и справедливым возмездием за репрессии и унижения. Это вовсе не политика. Это жизнь. И, между прочим, в 90-е годы многие россияне разделяли отношение народов балтийских стран к оккупации и СССР – в Москве и других городах России проходили многотысячные демонстрации в поддержку свободы Латвии, Литвы и Эстонии. Именно государственные структуры Российской Федерации первыми признали факт оккупации балтийских стран сталинским режимом. Что же изменилось?

Изменилось отношение к правде. Ползучая сталинизация началась в России задолго до аннексии Крыма, но после 2014 года она усилилась. Конечно, об оккупации балтийских стран в современной России говорить не принято. И то, что жители этих стран могут воспринимать реальность иначе, чем российское телевидение, многим россиянам не понятно.

Лайма Вайкуле, в отличие от ее российских критиков, все эти годы жила в реальности. В свободной европейской стране, где не нужно лгать и притворяться, у граждан которой аллергия на ложь и оккупацию. И это вовсе не политика. Это кислород, которого у россиян попросту нет.

Виталий Портников, журналист, для Крым.Реалии

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Крым Виталий Портников Лайма Вайкуле
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