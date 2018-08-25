Почему Россия никогда не отпустит Украину

Россия никогда не отпустит Украину / eer.ru

С момента начала войны в 2014 году Владимир Путин "надувается" все больше и больше. Проблема вождя из него так и прет. Он стоит на великодержавной позиции - Россия должна занять одно из ведущих мест в глобальном управлении миром, а не управлять только российскими территориями.

Амбиции Путина - колоссальные. И Украина - это только пробный шар. Если внимательно почитать планы Кремля, то они достигают очень далеко - до границ царской России. Путин хочет видеть РФ в пределах границ царской России, то есть до прибалтийских государств и дальше....

Как-то мы сидели вместе с Борисом Ельциным, ужинали. Я говорю: "Борис Николаевич, уже поздно, мне пора домой. Он отвечает: "Да, да ... Но есть один вопрос. Вы, Леонид Макарович, действительно верите, что Украина пойдет в Европу?". Говорю: "Ну, Борис Читайте такжеЛеонід Кравчук: Путін "надувається" все більше, вождь з нього так і пре, тому Україна - це лише початокНиколаевич, мы же записали это в Беловежском соглашении: каждый народ сам определяет, куда ему двигаться и с кем идти". "Все это так, - говорит он. - Но мы же столько лет вместе". И начал мне рассказывать об истории украинского-российских отношений, просто хоть к ране прикладывай. А потом говорит: "Я вам покажу один документ". И достает его, это была Стратегия российской внешней политики, проект. Так вот, в проекте этого документа, который затем был утвержден Думой, было записано - помню как сейчас: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России".

То есть эта позиция была еще при Ельцине! Ничего нового сейчас не происходит. Только Ельцин это записал, а Путин уже постепенно реализует.

Европа не должна быть такой наивной. Российский газ, российская нефть и так далее - это все коридоры России для достижения своей цели. И когда эта цель будет достигнута Россией, я не знаю, но то, что она ставится, это точно.

И Украина сегодня стоит на переднем плане, это форпост. И мы должны защищаться сообща. Судя по тому, что и Европа, и Соединенные Штаты нам начинают помогать, в частности, предоставляют определенное оружие, все это постепенно начало доходить до сознания людей.

Читайте такжеСвадебный людоед: зачем Европа дружит с массовым убийцей ПутинымНо, на самом деле, еще далеко до единого взгляда Европы на конфликт с Россией. На этом и спекулирует Путин. Лишнее тому подтвержение - его недавняя встреча с Меркель.

И в заключение, не хочу показаться слишком радикальным, но я бы порекомендовал западным лидерам никогда не встречаться с теми руководителями, которые ведут войну. Никогда. Наибольшее, что возможно - только телефонный разговор, без реверансов, цветов и объятий. Там люди умирают, а здесь - обнимаются, там говорят, что война нам не нужна, а здесь - встречаются с теми, кто ее ведет. Это же так нелогично. Дух, разум и воля должны работать вместе, и тогда мы быстрее придем к какому-то решению.