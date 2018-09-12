Брать или не брать: может ли Украина отказаться от кредита МВФ

Украина ждет очередного транша от МВФ / Comments.ua

Приход в любую страну МВФ - это диагноз для экономики. Это значит, что страна не может генерировать прибыль и является минусовым предприятием. Банкротом, грубо говоря.

Сейчас в Украине дискуссия, правильно ли Беларусь отказалась от кредита МВФ. Очень тупые или финансово ангажированные украинские эксперты в длинных статьях задают вопросы доверчивым гражданам, хотят ли они быть Беларусью. Ни граждане, ни эксперты в Беларуси не были.

А я был недавно: очень хорошие дороги, высокие средние зарплаты, отличная связь, понятные правила игры, практически полное отсутствие коррупции. Это о желании быть Беларусью или нет.

Читайте такжеДефолт уже завтра, или Почему игры с МВФ слишком затянулисьКому не нравится пример Беларуси, которая отказавшись от кредита МВФ, прокредитовалась в России под гораздо более выгодные условия, чем в МВФ, смотрите на пример Польши. Она тоже отказалась от кредитов. Рассчитывает только на свои силы и на свою экономику, которую очень сильно поддерживают трудовые мигранты из Украины.

Украине, чтобы стать кем-то ещё, нужно очень сильно работать и провести очень много реформ. А потом, если получится, отказаться от кредита МВФ.

А сейчас у Украины стоит другой вопрос - дадут ли такой кредит вообще? Потому, что могут и не дать. Вопрос отказаться или нет не стоит. Понимаете разницу?