Беларусь отказалась сотрудничать с МВФ

МВФ / Reuters

Правительство Беларуси решило отказаться от совместной с МВФ программы структурных реформ в республике, под которую Фондом мог быть выдан кредит.

Об этом заявил глава Минфина страны Максим Ермолович, передает РИА Новости.

"Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии МВФ. И в принципе, по ключевым моментам, у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации", - цитирует агентство Ермоловича.

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сжатые сроки реализации программы станут "шоком для населения".

Ранее сообщалось, что в августе этого года Украина выплатила МВФ 456,7 млн спецправа заимствования (СПЗ), что составляет около $606,8 млн.

В рамках сотрудничества МВФ с Украиной в 2015 году было одобрено выделение Киеву $17,5 млрд. Средства, рассчитанные на четыре года, должны были перечисляться Украине на условиях проведения ряда структурных реформ, принятия антикоррупционного законодательства и сокращения ряда социальных льгот.

В числе требований к Украине, в частности, содержится также повышение стоимости газа для населения на 35 процентов.