Дефолт уже завтра, или Почему игры с МВФ слишком затянулись

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
9 сентября 2018, 06:55

Украине давно пора слезать с кредитной иглы МВФ.

Гройсман и Лагард
Владимир Гройсман и директор МВФ Лагард

Послушал выступление премьер-министра Владимира Гройсмана в Раде. С одной стороны сложно не согласиться, что долговое давление на экономику увеличилось после 14 года почти в два раза. Ведь долг номинирован в долларах, а экономика упала в долларовом эквиваленте в 2 раза после девальвации. Плюс на Донбассе мы потеряли предприятия, которые генерировали валютные поступления. Плюс резкое падение экспорта в Россию, который пока медленно компенсируется другими направлениями (ЕС и т.д.)

Поэтому мы вынуждены были пользоваться помощью МВФ и США.

Читайте такжеЧто требует МВФ за новый кредит и почему это пугает ГройсманаНо игры с МВФ слишком затянулись и сложилась стойкая преступная группировка из некоторых функционеров из НБУ, нескольких банков и инвестфондов, которые под шумок "сотрудничества" играют и на внешнем долге и колебаниях гривны в стране, вымывая из оборота до 70 млрд грн, которые должны идти на кредитование реального сектора. В результате на игре "дефолт уже завтра" они зарабатывают деньги и выкручивают руки Украине вообще и Кабмину в частности.

Понятно, что Гройсману совсем не хочется поднимать цены на газ для населения, поскольку планирует идти на выборы в Верховную Раду. Но тут выхода уже нет. Придется идти на непопулярные меры, поскольку даже если дефолта и не предвидится, то эта преступная группировка вполне его может организовать, что приведет к еще более печальным последствиям.

Похоже, что в Кабмине слишком поздно поняли, что Данилюк (экс-министр финансов Украины - ред.) был в этой схеме в нехилой доле и не занимался реструктуризацией задолженности. Это реально начали делать только недавно. По крайней мере, вообще появилась долговая политика, которая направлена на пролонгацию долгов, рефинансирование, перевод ее в гривну и т.д., что позволит экономике получить передышку и начать генерировать кеш для покрытия долгов.

Читайте такжеПочему Украине пора наконец прекратить "пьянку" с МВФНадеюсь, что уже скоро подойдут ко второму акту "Марлезонского балета" и поднимут вообще вопрос о пересмотре меморандума, главными вдохновителями которого была Наталия Яресько (экс-министр финансов - ред.), благополучно сбежавшая в Пуэрто-Рико, кстати, так и не сдав американский паспорт как обещала (ну, обещание данное папуасам можно не исполнять), и разгромившая банковскую систему Гонтарева, которая уничтожила до 300 млрд. оботорных средств на счетах в банках, которые могли бы быть инвестированы в экономику.

Ну, и совсем будет хорошо, когда возмутся за преступную группировку "Коболева и Витренко" в "Нафтогазе" и примкнувших к ним "иностранных директоров", которые нам навязал МВФ и гоп-компания. Которые также выкручивают руки стране, приписывая себе незаработанные премии. В общем, работы не початый край. Уверен, что Гройсман это понимает и начнет все это делать. Иначе сложно будет пояснить народу на выборах почему цену на газ подняли не для того, чтоб избежать дефолта, а для того чтоб руководство Нафтогаза и мутные инвест банкиры стали еще богаче.

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МВФ дефолт Тарас Загородний Владимир Гройсман
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