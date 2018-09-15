Путин больше "не тянет": как в Кремле мечтают о смене власти

Александр Сотник

российский журналист

15 сентября 2018, 07:01

В Кремле уже спят и видят "мирный и спокойный транзит власти".

Протесты против пенсионной реформы в РФ
Протесты против пенсионной реформы в РФ / drflyer.livejournal.com

Внутривидовая борьба в кремлевском крысятнике обострилась. И то, что шум от этой возни неожиданно разнесся далеко за пределы царских покоев, говорит о том, что процесс принял неконтролируемый характер.

Пока президент РФ Владимир Путин забавляется международными встречами с товарищем Си и господином Абэ, пока играет в "самые масштабные военные маневры", фактически являющиеся ознакомительной экскурсией для китайской армии, челядь решает "вопрос о дальнейшей власти".

Читайте такжеУ Путина есть шесть вариантов и все - плохие для УкраиныПутин больше "не тянет", пролонгация его власти стала обходиться слишком дорого, Запад "закручивает экономические гайки", а от скрежета патриотических "скреп" "элитка" начинает испытывать дискомфорт. И вот уже внутри "элиток" распространился шепоток с главным лейтмотивом: "Путин должен устать".

Эта сладкая мысль о "мирном и спокойном транзите власти", когда "волки насыщаются и овцы не бунтуют", муссируется за кремлевской стенкой все активнее, поскольку каждому волчонку стало понятно: Запад дожмет эту коммуно-чекистскую систему, и, если сейчас поменять Путина – есть шанс "перекраситься" и "прикинуться овцой", сохранив основные системные механизмы.

Медведев доживает последние дни в кресле премьера, и еще не решено: падет ли он жертвой "экономического обрушения" или его зарежут превентивно, а после дефолта уже сам Путин заявит "я устал, я ухожу".

Сам дедушка пока считает себя бодрым: шутит про "гражданского ГРУшника Петрова"; ну, а то, что в щелочку урны для голосования с первого раза не попадает – так это от общей человеческой усталости. Попробуйте не утомиться, когда внутри вас, как бычий цепень, поселился Соловьев, и усердно вылизывает…

Читайте такжеПутину уже плевать на КрымВ Кремле никак не поймут - никакой Запад санкций не отменит до тех пор, пока "Крым – ваш". Потому что эти санкции имеют статус законов, которые просто так не отменить. И никакой "транзит" тут не поможет, и, даже если таковой и случится, Путин устанет и уйдет, а вместо него явится фигура, "устраивающая всех" - власть она не удержит: слишком много факторов сыграют против неё, слишком много "мин замедленного действия" сработают одномоментно. И за секунду до распада многие вспомнят слова Володина холопа: "Есть Путин – есть Россия, нет Путина – и России нет".

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Новость в спецтеме:"Адские" санкции США против России
Кремль Владимир Путин Александр Сотник
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