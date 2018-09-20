Примут ли Украину в ЕС? Наши патриотичные друзья считают, что обязательно. Мол, ментально Украина часть Европы, и ЕС будет не сложно интегрировать эту территорию. Некоторые говорят еще более откровенно: Тут белая трудолюбивая рабочая сила, которая так нужна стареющей Европе.

Но так ли это? Возможно, и нужна. Но точно есть нюансы. Ведь, если Европе нужна рабочая сила, то принимать Украину в ЕС необязательно. Даже и вовсе не нужно. Куда Читайте такжеЕС вступил в стадию импотенциицелесообразнее представить возможность выехать тем, кто хочет и умеет работать – прежде всего, молодежи. Через 10 лет упорного труда они и сами получат гражданство. Мозолями заработают. А украинские пенсионеры, оставшиеся дома, не получат. И их выживание не станет проблемой Евросоюза.

Также не станет его проблемой внутренняя ситуация в Украине – сходите с ума как хотите.

Какие еще аргументы в пользу приема Украины в ЕС? Насолить России? Вряд ли. ЕС - не США, им эти все геополитические игрища побоку.

Украинский рынок для европейских товаров? Он уже у них. Ассоциация как раз про это и была.

"Проще принять, чем разгребать этот вечный пи*дец у своих границ"? Так себе аргумент.

Еще какие-то варианты? Мне очень хочется в ЕС - помогайте.