Юго-восток подчистят под "угрозу реванша"

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

21 сентября 2018, 09:36

Кремль делает ставку на парламентские выборы в Украине.

Виктор Медведчук, Вадим Рабинович
Виктор Медведчук и Вадим Рабинович

Сюжет с возбуждением уголовного дела против Вилкула, Колесникова и Дунаева очень интересен в контексте расклада под президентские выборы 2019. Повторный запрос ГПУ на снятие депутатской неприкосновенности с этих депутатов по времени "случайно" совпал с заявлением представителей группы Фирташа-Левочкина об объединении с партией Медведчука "За життя", где Рабинович играет роль зиц-председателя, а Бойко, очевидно, будет выдвинут единым кандидатом.

Это объединение выглядит логично сразу в нескольких аспектах. Очевидно, что есть наивный расчет на суммирование двух рейтингов – Бойко и Рабиновича.

Правда, если даже их сложить математически, то в сумме они дадут что-то около 15%. То есть это объединение не от хорошей жизни. Во-вторых, сразу несколько кандидатов, которые бы выдвинулись на сочные электоральные пастбища юго-востока, сразу же начнут дробить это поле. Бойко и Рабинович в лучшем случае соберут половину урожая, да и то, если пойдут отдельно друг от друга.

Появление на этом поле того же Вилкула создает рискованную ситуацию, которая сегодня невыгодна не только союзу Левочкина-Фирташа и "За життя", но и Петру Порошенко.

Потому что социология показывает, что он проигрывает во втором туре практически любому оппоненту, кроме Юрия Бойко. Очевидно, что русских особо не беспокоит поражение Бойко, потому что они понимают, что если он займет второе место на президентских выборах, то экс-регионалы имеют все шансы отмобилизовать свой электорат на парламентские выборы и получить хорошие результаты с расширением Читайте такжеПроект "Медведь-шатун": что Путин задумал на выборах в Украиневлияние на исполнительную власть. В идеале – создать коалицию и получить под контроль если не весь парламент и Кабмин, то хотя бы значительные сегменты законодательной и исполнительной власти. В этом случае для Путина откроются более широкие возможности для торгов по ряду ключевых вопросов – от заключения компромиссного соглашения по Донбассу до расширения влияния на органы власти.

Однако, для этого необходимо консолидировать электоральное поле юго-востока, а для этого нужен единый кандидат. И вот мы видим объединительные процессы, в которые не вписывается Ахметов. С одной стороны, очевидно, что его ставка на Ляшко не работает на юго-востоке, встречая откровенный хохот со стороны матерых металлургов, которым предлагают радикального метросексуала.

Очевидно, что Ляшко возьмет свой электорат на севере Украины и в ряде областей центра, потому Ахметову нужны игроки на поле востока и юга. И лояльный Ахметову Вилкул отлично ложится в это поле, поскольку имеет неплохие шансы в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях. Имея несколько лояльных кандидатов в разных сегментах Ахметов будет иметь также и сильные переговорные позиции во втором туре. Так что встраиваться в партию Левочкина, Фирташа и Медведчука ему вообще нет никакого смысла.

Читайте такжеЧего хочет Медведчук и почему это очень не нравится Порошенко и ГройсмануИ вот мы видим, как формально антагонистичные силы начинают действовать в унисон. Сначала идет новость об объединении Оппоблока им Медведчука-Фирташа-Левочкина-Рабиновича, параллельно Луценко заявляет о будущем политическом проекте с Виталием Кличко, который является ставленником группы Фирташа-Левочкина, а потом вдруг ГПУ просыпается и просит Раду снять неприкосновенность с Вилкула, Колесникова и Дунаева. При этом, очевидно, что тот же Дунаев, что близок к Бойко-Фирташу, скорее всего, вписан в подачу ГПУ для того, чтобы отвести подозрения, а основной удар направлен именно на Вилкула, который путается под ногами и ломает схему "единого кандидата", который выгоден и Порошенко, как удобный спарринг-партнер, в духе Кучма-Симоненко образца 1999 года, а также Медведчуку, который при таком формате президентских выборов значительно увеличивает свое влияние.

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Петр Порошенко Юрий Бойко Александр Вилкул Юрий Романенко
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