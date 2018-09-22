Путин закрывает Россию

Мирослав Гай

Волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса в оперативном резерве 95-ой бригады

22 сентября 2018, 09:09

Кремль планомерно ведет страну к изоляции.

кремль
Кремль закрывает Россию от внешнего мира / Фото: Reuters

Владимир Путин четко и последовательно высказывался о своих планах - возвращение России к границам СССР после ялтинского договора с воссозданием Союза, пусть и под другим названием.

Единственная возможность путинского режима хоть как-то удержаться у власти - это закрыть страну, отрезав ее от всего мира, хотя бы частично.

Но, если суть советского режима, его идеологию, промышленость, научный потенциал Россия востановить или пересоздать не может, то чисто внешние и деструктивные признаки, такие как репрессии, закрытие границ, цензура, уничтожение частной собственности и войны - запросто. Мы уже все это наблюдаем.

Читайте такжеУкраина попала в ловушку: как Порошенко развязал руки ПутинуАресты за перепосты, разгоны демонстраций, поощрение стукачества, полит убийства, изгнание иностранных некоммерческих организаций, изьятие "нехороших" книг и закрытие "плохих" библиотек, преследование геев, антисемитизм.

Теперь же готовится эксперимент по прекращению хождения иностранных валют в отдельных регионах с дальнейшим распространением на всю страну.

Демонстративное издевательство с двумя туповатыми убийцами-отравителями - тоже стремление к открытой конфронтации с западным миром, намеренная бравада, за которой последуют новые санкции.

И даже смехотворное отречение Московской Православной церкви от Константинополя все суть одно - движение на изоляционизм.

На самом деле, неправы те, кто говорит об отсутствии идеологии в путинской России.

Изоляционизм и корты - вот идея русского мира.

Мы - одни, нас не понимают, мы духовные, вокруг одни враги, и так далее - все это новые-старые мантры, ментальные вирусы, лозунги, а по сути - комплексы инфантильного, недоразвитого сознания в масштабах огромной страны.

Ракеты и самолеты падают, космические станции разваливаются - советское наследие тает на глазах.

Позади - уничтоженные надежды и война. Впереди - пустые полки магазинов, развал империи, талоны на водку и война...

Война гражданская, региональная, локальная, холодная, интервенционная, война в очередях за гумманитарку и проход на границе в лагерь для беженцев.

Читайте такжеУкраина получила шанс повозить Россию мордой об асфальтА чтобы оттянуть неизбежное, кремлевская власть будет пытаться изолировать страну, оградить от "тлетворного" влияния Запада, заодно отвлекая население от стремительной инфляции и сокращения социалки новыми-старыми военными конфликтами в Украине, Сирии, Карабахе и т.д.

Не менее важным для выживания в изоляции является еще один непременный элемент - Гулаг.

Машина политических репрессий уже закрутила свой маховик и количество имен посаженных давно перешло за сотни. Но для экономики путинской России будущего нужны десятки, сотни тысяч пар рук и ног маленьких "рабов на галлерах" с образом великого кормчего на груди.

Задача Путина - воплотить все это в жизнь ради своего выживания. Наша же задача - уничтожить путинскую диктатуру как можно раньше.

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Россия Мирослав Гай Владимир Путин
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