Как поставить Венгрию на место

Венгрию нужно поставить на место

После скандала с массовой выдачей жителям Закарпатья венгерских паспортов возникает резонный вопрос - как обуздать Венгрию?

Во-первых, не пытаться решить проблему самостоятельно, а опереться на позицию сильных игроков. Франция и Германия крайне раздражены уровнем венгерского национализма и нежеланием поддерживать общеевропейскую политику в отношении мигрантов. Что уже привело к введению первого этапа санкций на уровне Европарламента.

Читайте такжеГлавный вывод из скандала с венгерскими паспортамиВо-вторых, венгры десятилетиями проводят симметричную украинской дискриминационную политику в отношении Словакии и Румынии. Поэтому план относительно противодействия ползучей "венгризации" должен быть трехсторонним с участием правительств Украины, Словакии и Румынии, которые выступают нашими естественными союзниками, не говоря о том, что это может поддержать Брюссель.

В-третьих, не затягивать с высылкой сотрудников консульства Венгрии в Берегово, ибо видео с раздачей паспортов это переход "красной линии". Да, будет ответная высылка украинских дипломатов, но это необходимый шаг.

Наконец, в-четвертых, нужно сократить количество консульств Венгрии, в частности, то же консульство в Берегово, ибо по соседству находятся сразу 3 других - во Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде.

Читайте такжеПолезный идиот ПутинаСитуация со стороны Венгрии настолько вызывающая, что на более низком уровне украинско-венгерские отношения не были никогда. Венгрия на государственном уровне блокирует программы сближения Украины и НАТО, заигрывает с Кремлём и добивается смягчения и даже отмены антироссийских санкций. И пришло время указать соседям на это, проведя соответствующие "красные линии".