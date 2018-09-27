Наш отец оказался сукою: в России растет недовольство Путиным

Россияне все больше недовольны Путиным / Reuters

В последнее время Владимир Путин очень сузил круг людей, имеющих "доступ к телу" напрямую. Именно к их мнению он прислушивается. То, что есть люди второго, третьего эшелона – богатые и в чем-то даже влиятельные люди, которые не всем могут быть довольны – понятно. Но сейчас в Кремле царит такая атмосфера – главное, чтобы пылинку не сдуть, потому что пока Владимир Владимирович жив и здоров, они на что-то влияют и кем-то являются.

Читайте такжеНачался худший период царствования Путина"Пусть я постельничий, но я зато имею тайный доступ к телу! Я на что-то влияю. В этой жизни я влиятельный. А если с Владимиром Владимировичем, не дай Бог, что случится, в голове какой-нибудь сосудик лопнет – и не станет Владимира Владимировича, то это и меня не станет".

Поэтому самый близкий круг лиц, которые имеют доступ к телу, не хотят ничего менять. Для них это называется "Остановись, мгновение!". И им больше ничего не надо, пусть бы все так и осталось на века.

Но массы внизу начинают копошиться, они недовольны. Пока что они сидят и шепчутся на кухнях, но вот это галическое "оказался наш отец не отцом, а сукою" (слова из "Поэмы о Сталине" поэта, сценариста и драматурга Александра Галича, – Ред.) уже начинает звучать. Пока шепотком, пока на кухнях.

Это осознание еще пришло не окончательно. Люди еще трясут головой и не понимают, что, собственно, случилось на тех же на выборах на Дальнем востоке, где "слили" "Единную Россию". Но они начнут присматриваться к ситуации и увидят, что вся их власть – это один огромный его величество фейк.

Падение рейтингов Путина – лишнее тому подтверждение.

Среднестатистический россиянин разлюбил Путина. Любовь ушла и помидорчики увяли. Увы, Россия – женская душа: она долго любила Вовочку, любила, любила и вот разлюбила, не мил он ей больше, не мил.

Владимир Владимирович взял и взорвал тот самый пьедестал, на котором так долго держалась любовь к нему. А любовь держалась на пенсионерах, на этих бабушках и дедушках. И стоять ему больше не на чем. Поэтому поднять свой унылый рейтинг он уже не сможет.