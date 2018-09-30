Что станет точкой распада России

Александр Сотник

Главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист

30 сентября 2018, 08:32

Когда рухнет ФСБшная "спецвласть", "мины замедленного действия", которые были заложены еще в Советском Союзе, начнут рваться одна за другой,

Россия, распад, флаг
Распад РФ рано или поздно случится / epochtimes.ru

Может ли распасться Россия? Может, конечно же. И Советский Союз тому подтверждение. Тогда казалось, как этот колос может распасться… Распался. Кажется, что Россия так уж скреплена кровью, сшита на живую…Нет, она может распасться.

Просто для этого должны начаться определенные процессы. И, мне кажется, сейчас эти процессы начинают происходить. Прежде всего, это внутренняя артикуляция вопроса "А зачем мы кормим центр?". Все чаще в регионах поднимается вопрос взаимоотношений между федеральным центром и регионами. Если сформулировать совсем коротко, то все чаще звучит: "Хватит кормить Москву!".

А чего такого полезного дает регионам Москва, федеральный центр? Кроме постоянных указаний "делай так, так и так"? Люди очень недовольны тем, как распределяются доходы, потому что 70% доходов из регионов отправляется в центр, на месте остается 25-30% – это никуда не годится. В таких регионах как Татарстан, Башкортостан уже давно зреет недовольство. "Хватит кормить Москву!" – этот тезис будет произноситься все чаще и чаще на местах в регионах.

Читайте такжеЕще при нашей жизни. Астролог рассказал, когда Москва и Питер станут украинскимиИ однажды, когда рухнет эта ФСБшная "спецвласть" (а она рухнет однозначно и обязательно), тогда все эти центробежные тенденции проявятся. И тогда все "мины замедленного действия", которые были заложены (а они были заложены еще коммунистами в Советском Союзе, потом – при Путине), начнут рваться одна за другой, а где-то – даже единовременно. Именно это станет той самой точкой распада России.

Мне бы этого очень не хотелось. Как говорится, лучше пусть будет цивилизованный межрегиональный развод. Но, к большому сожалению, такие империи, как Россия, никогда не распадались бескровно. СССР относительно бескровно распался, потому что это все-таки были имперские надстройки, а основная империя, ее костяк – это как раз то, что сегодня именуется Российской Федерацией.

И то, вы видите ситуацию с Украиной… Ведь это все тоже процесс распада Советской империи. Просто то, что сегодня происходит между Кремлем и Киевом – это немного отложенная история. А в любом случае, это вмещается в процесс распада СССР.

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Александр Сотник распад России
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