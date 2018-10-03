Путин прошел точку невозврата и теперь пойдет в Украине ва-банк

Путин сыграет в короткую игру на украинских выборах / 4freerussia.org

Выход Леонида Кучмы из Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу как нельзя лучше иллюстрирует аргумент, что Минский процесс мёртв. Как бы мы не относились к роли Кучмы в историческом контексте, его участие в переговорах в столице Беларуси объективно было в интересах Украины.

В силу своего прошлого и отношения со стороны россиян Кучме удавалось сгладить многие острые углы, которые были под силу только ему. Кроме того, при всей своей одиозности Кучма всегда обладал политическим чутьем. И значит, если такой старый лис как он, решил порвать с Минским процессом, значит, всё зашло в окончательный тупик.

Читайте такжеЕсли "Минск" умрет, Украине придется придавать его "трупу" товарный видПравда в том, что и сам Путин потерял управление над процессом и не знает как выйти из сложившейся ситуации. Точкой невозврата стало назначение псевдовыборов в фейковых республиках ЛДНР на 11 ноября. Кремль пошел на этот шаг не от хорошей жизни. У Путина очень короткая стратегия, он серьёзно ограничен в манёвре и по времени, и ресурсно из-за усиливающегося давления на него извне и внутри страны.

Потому главные усилия Путин сейчас бросает на внутриукраинском фронте, добиваясь обострения накануне выборов президента.

Назначение псевдовыборов в ЛДНР - это именно отчаянная попытка добиться эскалации внутри Украины и одновременно шантаж Запада, который касается возможного официального признания ЛНР и ДНР и даже включения в состав РФ. На мой взгляд, пока это лишь элементы шантажа. И пойти на признание их независимости по примеру Абхазии и Южной Осетии Кремль не готов. Но реально пойдет на этот шаг только в случае провала прокремлёвского кандидата на выборах президента Украины.

Повторюсь, длинной стратегии у Путина сегодня попросту нет. Он играет короткую игру на украинских выборах "пан или пропал". Поражение не оставит Путину другого выбора, кроме эскалации, в т.ч. военной.