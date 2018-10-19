Кто на самом деле организовал теракт в Керчи

В Керчи в результате теракта в колледже в Керчи погиб 21 человек / kerch.fm

Терроризмом в украинском Крыму никогда и не пахло, пока туда не пришел "русский мир". Поэтому не удивительно, что ФСБ устроила теракт в Керчи, удивительно лишь то, почему она так долго этого не делала.

Почему то, что произошло в Керчи, выглядит странно?

Во-первых, версии менялись на лету, даже в течение первых 1,5 часов мы услышали их несколько. Видимо, спецслужбы России не согласовали ее между собой, или каждый хотел как-то выслужиться перед Путиным.

Читайте такжеВосемь нестыковок в деле о теракте в КерчиВо-вторых, очень подозрительно выглядит факт, что ФСБ, которая прослушивает все на полуострове, проверяет всех на границе, расставила видеокамеры на каждом столбе, завела стукачей в каждом селе, каждой школе и даже детском саду, прозевала подростка со взрывчаткой. В Крыму муха не пролетит, а тут какой-то студент изготовил бомбы, все это незаметно принес в колледж, взорвал, перестрелял людей. В украинские времена такое сложно было представить, а тем более сложно такое представить во времена оккупационные, когда под контролем каждая осинка и травинка. Поэтому в естественность развития такого хода событий я не верю. Более того, уверен, что в этом замешаны российские спецслужбы – или сами теракт организовали, или потворствовали этому.

Главное в этой истории – это то, что терактом в Керчи оккупационные власти вскрыли ящик Пандоры. Они подготовили почту для того, что такого рода трагедии в Крыму теперь абсолютно возможны – грунтовка на холст нанесена, теперь можно рисовать все, что угодно. Теперь стоит ожидать новых терактов, и, возможно, не только в Крыму, а и на территории оккупированного Донбасса и даже на территории Украины. Это - проверенная тактика, как ФСБ взрывает Россию, мы уже видели.

Читайте такжеДобро пожаловать в Россию: почему теракт в Керчи был неизбеженЛюбопытно, что этот то ли террористический акт, то ли убийство, то ли еще как назовут эту трагедию через время, произошел как раз в то время, когда Россия терпит огромное внешнеполитическое поражение, связанное с предоставлением Украине Томоса об автокефалии.

Очевидно, что фюрер из-за провала церковных дел в бешенстве - он рвет и мечет, распинает своих силовиков-балбесов. Ответ у России на поражения только один – теракты и дестабилизация врага любым путем. Поэтому стоит опасаться новых убийств, терактов, нападений на храмы, так как все это может быть использовано как повод для широкомасштабного вторжения или диверсионной войны. Не стоит забывать, что Россия сосредоточила вдоль границы с Украиной большое количество войск, которые могут двинуться вперед в любой период времени. Сказать, решиться на это Путин или нет, не сможет никто - ответ только в его голове.