Уговоры закончились. Путин припер Лукашенко к стенке

Путин припер Лукашенко к стенке / nahnews.org

Сейчас уже нет никаких сомнений в том, что стадия увещеваний Александра Лукашенко со стороны России закончилась. Владимир Путин перешел от слов к делу. С 12 октября Россия ввела временный запрет до конца следующего года на поставки в Беларусь темных нефтепродуктов, включая дизельное топливо и мазут. Учитывая, что 50% всего импорта дизеля в Украину шло из Беларуси, становится понятным:

- почему в Киеве задерживается отопительный сезон ( ТЭЦ 5 и ТЭЦ 6 работают на мазуте)

- почему Петр Порошенко срочно поспешил в Минск на встречу с Батькой.

Читайте такжеМиф о Лукашенко, или Главная проблема ПутинаРанее сообщалось, что Россия отказывается более поставлять в Беларусь беспошлинную нефть, потому что Минск экспортировал российскую нефть и нефтепродукты в Украину, оставляя у себя в бюджете экспортную пошлину. Введение пошлин сделает поставки нефтепродуктов из Беларуси в Украину нерентабельными. Россия также стала принуждать Лукашенко осуществлять экспорт нефтепродуктов через

российские порты.

Батьку начали конкретно гладить против шерсти, предложив в течении всего 2019 г. серьезно подумать над своим поведением. И это пока только цветочки. Ягодки непременно будут, если Лукашенко будет упорствовать и не начнет проводить пророссийскую внешнюю политику. А украинцам придется несколько померзнуть в этом отопительном сезоне.

Читайте такжеСледующая цель Путина — БеларусьБеларусь, правда, поспешила заявить, что поставки нефтепродуктов в Украину в следующем году не уменьшаться, но это заявление сделано на уровне главы государственного концерна "Белнефтехим" А. Рыбакова, что в Минске ровным счетом ничего не означает. Значение имеет исключительно то, что говорит только Лукашенко. А на итоговой пресс-конференции с Порошенко Батька пока смог только гарантировать, что "беларусские танки не пересекут границы с Украиной".

Беларусские танки может быть и не пересекут украинскую границу. Вопрос, однако, в том - пересекут ли ее российские танки. Поэтому каким бы Лукашенко не был диктатором, сколько бы он не сажал в тюрьму оппозиционеров, как бы он не нарушал права человека, - на все это придется закрыть глаза и объявить о.... великой и нерушимой беларусско-украинской дружбе навек. Таковы законы геополитики, которые записные либералы называют двойными стандартами.