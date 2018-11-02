Зачем Кремлю санкции против украинцев

Россия ввела санкции против Украины

Введение санкционного кремлёвского списка из 322 персоналий отвечает нескольким задачам и включает следующие категории.

Первая. Украинские политики и чиновники, чьи действия несли и несут прямую угрозу национальным интересам РФ в Украине.

Вторая. Общественные деятели и журналисты, представляющие угрозу для РФ.

Третья. Олигархи, бизнесмены и их ближайшее окружение.

Четвертая. Прямые агенты влияния РФ, которых в российских спецслужбах таким образом "отмывают" от их российского следа.

Читайте такжеСпасибо Путину за санкции против УкраиныИменно четвертая категория списка самая интересная. Задачи публикации списка, на мой взгляд, следующие.

Во-первых, публично обозначить список украинских политиков, журналистов, бизнесменов и чиновников, которых в Кремле считают виновными за нынешний уровень двусторонних отношений. С этой категорией российская сторона уже давно ни на что не рассчитывает и ни на что не надеется.

Во-вторых, группа отечественных олигархов, особенно ведущая бизнес на территории РФ, которым таким образом посылается четкий сигнал вызова на ковёр с целью принудить к переговорам.

В-третьих, группа агентов российского влияния в политическом истеблишменте, включая которых вместе с реальными врагами России в список, в окружении Путина надеятся таким образом скрыть их реальную зависимость от Кремля накануне президентских и парламентских выборов.

В этой части "солсберецкие" явно допустили ошибку, непреднамеренно засветив в санкционном списке ряд позабытых и неожиданных фамилий, которых таким образом банально спалили. В целом список неокончательный и по примеру американских и европейских санкционных проскрипций будет в дальнейшем расширяться.