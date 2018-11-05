Катя Гандзюк померла / УНИАН

Совсем не странно, что погибла Катя Гандзюк. Она все время перла на рожон, не сглаживала углы и не выбирала слов. По всем понятиям – подставлялась. Таких отчаянных не бывает много, они на виду, по ним бьют в первую очередь. И Гандзюк бы сама ни за что не уступила эту стремную позицию, потому что любая другая ее бы просто бесила.

Беда в том, что в родной стране до сих пор в отношении тех, кому больше надо, "бить" совсем не метафора, а нередко прямо означает "убивать". И государство в лучшем случае умывает руки, часто – тем самым убийцей и является в лице своих типичных представителей.

Читайте также"Как всегда, виноват Путин?": в Сети отреагировали на смерть Екатерины ГандзюкНе странно, что нападают на активистов, плохо, что все потери в этой войне хорошо устроившихся с дерзкими и шибко умными только с одной стороны. Никто не ответил за зиму 2013-2014, а сейчас свободно повылазили и те, кто по какой-то причине временно не отсвечивал.

Открыто обнаглели и те, кто делал вид, что свои, а теперь неотличимы от тех, кто никогда не скрывал, что чужой. Никто из них никакой системной угрозы не ощущает, а когда кто-то норовит насыпать соли на хвост, больно в ответ бьют. Если получается – убивают. Ведь все равно не найдут.