Порошенко делает выборы-2019 скучными

Порошенко проиграет Тимошенко во втором туре

Именно Петр Порошенко делает эти выборы ситуацией без выбора. Он протискивается во второй тур и там проигрывает Юлии Тимошенко. Скучно и безальтернативно. Но если Порошенко не пойдет на выборы, то открывается огромное количество разных комбинаций и шансы Тимошенко падают весьма существенно.

Юлия Владимировна вообще слишком много поставила на главный сценарий. Кому она будет продавать свою "патриотическую" риторику если выйдет во второй тур с Анатолием Гриценко?

Читайте такжеУкраину на выборах ждет "русская рулетка"Впрочем, пока все играет в ее пользу. Анонсированный сегодня "единый кандидат Юго-Востока" очень выгоден Тимошенко. Собственно, он только ей и выгоден. Такой кандидат занимает второе-третье место. А это значит, в любом случае Тимошенко не встретится во втором туре с крайне некомфортными для нее Гриценко или Вакарчуком. И даже с Владимиром Зеленским, который сам по себе способен собрать значительное количество голосов юго-востока.

Может ли Порошенко договориться с кем-то о некой передаче власти и не пойти на выборы? Вряд ли. Тут все слишком не доверяют друг другу. Какие-то гарантии, и то очень зыбкие, может давать только посольство.

Собственно, как ни крути, все опять упирается в улицу Танковую (посольство США в Украине - ред.). Главный козырь в этой игре – там. И там еще не сделали свой ход.