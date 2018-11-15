Два унижения Порошенко

Встреча Порошенко и представителей УПЦ МП сорвалась

Вчерашнее вождения козы по Киеву от Лавры до Украинского дома (несостоявшаяся встреча Петра Порошенко с епископатом УПЦ МП - ред.) стало еще одним унижением института президентства. И еще одним подтверждением моего опасения, что бригада пиарщиков имени Порошенко абсолютно не готова преодолевать проблемы, возникающие в процессе создания автокефальной церкви.

Первым звонком стал договор со Вселенским Патриархатом. Насколько участникам процесса получения Томоса нужно не доверять друг другу, чтобы стремиться к письменным гарантиям? И можно ли браться за такие сверхсложные темы, как Томос, с таким уровнем недоверия партнеров друг к другу?

Читайте такжеИскушение церковью: как Порошенко ездил к Варфоломею делать красивые фоткиДа и вообще, что можно обещать или гарантировать друг другу, когда одним подписантом является государство, которое просто не имеет прав в сфере создания религиозных организаций, а с другой - Церковь, где все вопросы якобы решаются коллегиально?

Но если соглашение можно просто списать на пиар, то что делать с отказом крупнейшей религиозной институции (УПЦ МП - ред.) от общения с президентом?

Кто и чем думал?

Пошел бы Петр Порошенко в Лавру, было бы два унижения. Не пошел - вышло только одно. Но, учитывая принятые решения синода Киевского филиала РПЦ позорным был бы тот вариант, который планировал президент - встреча в Украинском доме, а дальше отказ РПЦ от диалога ...

Неужели решение РПЦ не прогнозировалось, настроения и позиция были неизвестны?

Если знали, то, во-первых, почему допустили, во-вторых, зачем вся эта суета со встречей? Раньше у нас не было принято так подставлять президента, который олицетворяет государство.

Один коллега-руководитель областной организации партии рассказывал, что его, как прихожанина УПЦ МП, призвали на профилактическую беседу в СБУ на тему не будет ли УКРОП "топить" против Томоса?

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И задача же было очевидной: не позволить РПЦ в Украине принять вчерашние решения, или сделать так, чтобы три архиепископа были "за" промосковскую позицию. А оказалось, что только трое были "против".

Это является открытым вызовом украинскому государству.

И кто на него ответит? Пиарщики и имитаторы с АПУ и СБУ?

Не думаю.