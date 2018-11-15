Как весёлый Чипполино обманул борцов с коммунизмом

Андрей Кокотюха

Писатель

15 ноября 2018, 09:12

Герои детских сказок, пользуясь статусом "весёлых человечков", подменяют понятия.

Место свергнутого в рамках декоммунизации Ленина занял Чипполино, герой популярной в СССР сказки итальянского писателя Джанни Родари. Случилось это на Донбассе, конкретнее – в Марковке Луганской области. Об этом 12 ноября написал у себя в Facebook историк Кирилл Галушко, назвав факт апофеозом декоммунизации.

Новость мгновенно разошлась, позабавила украинцев, а сам уважаемый историк назвал замену Ленина на Чипполино достойной. К тому же логичной, ведь край славится урожайностью лука.

Господин Галушко ошибся. Если бы в Марковке просто поставили на постамент большую луковицу как символ региона – всё в порядке. Ведь на Полтавщине есть памятник свинье, так как регион славится эталонным салом. А в Нежине – памятник знаменитому огурцу. Именно овощу из бочки, а не весёлому человечку из сказки. Но на место Ленина поставили именно Чипполино. Персонаж обманул всех, даже, кажется, своих создателей, авторов идеи. Дело в том, что Чипполино, как и его автор, были коммунистами по своим убеждениям.

Читайте такжеВолодимир В’ятрович: Декомунізація на Донбасі має відбутися швидко, одразу після звільнення від російської окупаціїНемного о самом "отце" мальчика – луковицы. Джанни Родари в юности увлёкся произведениями Ленина и Троцкого. Эти два коммунистических ума так сильно повлияли на юношу, что он во время Второй мировой войны записался… в фашисты. Правда, потом утверждал: сделал ошибку, раскаялся, и присоединился уже к настоящим коммунистам. Более того: после войны был одним из ведущих журналистов итальянской коммунистической газеты "Унита", а позже – редактировал журнал "Пионер", тоже итальянский и тоже левацкий, хоть и для детей.

У папы-коммуниста не мог родиться сын иных убеждений. Потому Чипполино, первенца Родари, знают именно таким. Мальчик вырос в бедной многодетной семье Чипполоне, где все носили латанную одежду и отчасти гордились этим. На пусть классовой борьбы Чипполино встал, когда местечковый олигарх сеньор Помидор решил отжать у бедняка Тыквы его убогий домик. Юный Чипполино организовывает первый протест, после чего активисты уходят в подполье. Сам лидер склоняет на свою сторону путём агитации аристократа Вишенку, чтобы тот разлагал олигарха изнутри, помогая беднякам отнять и поделить все богатства буржуев. Детская сказка заканчивается пролетарской социалистической революцией.

Согласитесь, коммунист из детской сказки вряд ли может считаться адекватной заметой коммунисту реальному. Если упомянутый край гордится своим фирменным луком, это значит – лук способен Марковку обогатить. То есть, сделать богатыми тех, кто лук выращивает и продаёт. Люди хотят быть богатыми, заработать деньги своим трудом, что есть нормально для любого общества. Кроме – социалистического и коммунистического. Но символом края становится персонаж, который придуман как носитель этих идей и смыслов. Примета, согласитесь, не очень хорошая.

Читайте также"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизацииЗдесь есть смысл вспомнить, что, по Никите Хрущеву, социализм – этап, переходящий в коммунизм. Для социализма характерно равное распределение ресурсов независимо от того, кто сколько работает и сколько вкладывает в дело. Социализм стирает сословную разницу, запускает механизм тотальной уравниловки. Даже тот, кто не работает или работает мало по причине врождённой лени, получает такую же зарплату, что и его работящий коллега. Квартиры выделяются всем, только в порядке общей очереди. В развитых капиталистических странах такие помещения называются социальным жильём для бедняков. Бедность при социализме возводится в культ, потому что богатство хуже бедности. Вспомним того же Джанни Родари: "Сколько не душится лодырь богатый, очень неважно он пахнет, ребята". Писатель с коммунистическими убеждениями априори считает богатого человека лентяем.

Хотя не секрет, что организовать бизнес, заработать первый миллион и успешно развивать дело – удел далеко не бездельников. Да, есть олигархи, которые обогатились благодаря коррупционным схемам. Но этот путь проходили все страны, стремящиеся к развитию и, что важно, идущие к нему по капиталистическому, буржуазному пути. На котором каждый отвечает за себя, готов рисковать, выигрывать – или проигрывать и учиться на ошибках. Где уважается право собственности, где закон обязателен для всех. Потому социализм обречён, что и доказал СССР фактом своего существования. Обещанного Хрущевым коммунизма, общества, где всё будет общее, при советской власти так и не построили. Искусственно созданная в результате захватнических войн страна семьдесят лет держалась только на насилии и терроре, никаких экономических и социальных свобод, никакого бизнеса, никакого рынка. Детей это страны воспитывали на приключениях Чипполино и менее известных сказках коммуниста Родари.

Читайте такжеДекоммунизация в Украине только начинаетсяИ не только на них. В команду "весёлых человечков", так любимых советскими детьми, попал Незнайка, герой трилогии Николая Носова, писателя с украинскими корнями. В первой книге он – стиляга с советской карикатуры, осуждаемый обществом за яркую одежду и нестандартный образ мышления. Потому Незнайка, что ему противопоставлен аккуратно одетый Знайка в очках и галстуке. Во второй книге Незнайка попадает в Солнечный город – аналог "Города Солнца" итальянского философа-утописта Томазо Кампанеллы. Здесь глупенький стиляга наблюдает примеры высоких технологий, которые правят городом – и при этом здесь не ходят деньги, жители получают всё бесплатно. Наконец, в третьей книге Незнайка попадает на Луну, где всё подчинено законам капиталистического строя, в чуть не становится его жертвой. Благо, появился Знайка и разогнал акул капитализма, провозгласив вместо этого социалистическое общество.

Два примера показывают, как нас обманывали в детстве, пичкая сказками с коммунистическим подтекстом. И как сегодня герои детских сказок, пользуясь статусом "весёлых человечков", подменяют понятия. Если Ленина на кого-то и менять, то только на Микки-Мауса. Или Бэтмена с Суперменом.

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