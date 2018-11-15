Путин хочет унизить украинцев на бис

Если не зэки, то клоуны.

Для Владимира Путина президентские выборы в Украине - способ восстановить свое влияние в нашем государстве. Но не только. Это еще и возможность унизить украинцев.

В 2009-2010 годах он ставил не просто на самого надежного пророссийского кандидата (выбор на тот момент у него был довольно большой), но и самого отвратительного.

Президентом стал не просто политик далекий от украинского мира, а примитивный в интеллектуальном плане уголовник. Тот, поддержка которого уже опозорила его в 2004-м. Через пять лет стыдно было уже украинцям.

Путин ставил не просто на самого надежного пророссийского кандидата, но и самого отвратительного

Этот стыд мы смыли с себя, изгнав Януковича в 2014 году. Сейчас Путин снова хочет не просто победы удобных ему сил в Украине. Это должен быть выбор за который украинцам будет стыдно перед миром и собой. Выбор, который уничтожит чувство достоинства, которое вывело нас на Майдан. Но удастся ли ему повторить свой успех, в настоящее время зависит не только от него, но от нас.

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