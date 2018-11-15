"Ни войны, ни мира": эксперт назвал ключевую ставку Путина в Украине

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Позиция Москвы по отношению к Киеву сейчас сводится к удержанию ситуации в формате: ни войны, ни мира, категорическому нежеланию обсуждать тему Крыма и ориентации на избирательную кампанию в Украине. Это три ключевых момента.

Такое мнение высказал эксперт-международник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков в интервью "Апострофу".

"На сегодняшний день тактика российской стороны сводится к усилению влияния на Украину в контексте президентских и парламентских выборов. В большей степени - даже парламентских. Потому что после президентских выборов с большей степенью уверенности можно предполагать, что, условно, новый президент будет сторонником и продолжателем европейского и евроатлантического курса, поэтому, наверное, Россия ориентируется на парламентские выборы в контексте реванша неких пророссийских сил, которые будут активно идти в парламент с пророссийскими лозунгами", - считает Пашков.

По словам эксперта, по этой причине до парламентских выборов в Украине, вряд ли стоит рассчитывать на радикальные перемены в "нормандском формате", а также в минском переговорном процессе и в целом по ситуации на Донбассе.

Ранее политический обозреватель Виталий Портников высказал мнение, что главная задача Кремля - чтобы Украина стала пророссийской, а "народные республики" оставались за линией разграничения, под российским "кураторством".