Путин готовит Украине молдавский вариант

Виталий Портников

Публицист, журналист

14 ноября 2018, 09:31

Главная задача Кремля - чтобы Украина стала пророссийской, а "народные республики" оставались за линией разграничения, под российским "кураторством".

Путин
Путин готовит на Донбассе молдавский вариант / Reuters

Что изменилось на следующий день после "выборов" на оккупированных территориях Донбасса?

На первый взгляд - практически ничего. Никто не признал эти выборы, никто не стал общаться с "избранными" главами марионеточных администраций. Но никто и не сказал, что Минские соглашения, по сути, мертвы. Что когда Россия проводит выборы на чужих территориях - она фактически отказывается от договоренностей по восстановлению территориальной целостности Украины.

Это и есть то, чего на самом деле добивается Москва. Чтобы она делала на оккупированных территориях все, что ей заблагорассудится - а Минские соглашения как "фундамент" действовали. Многие думают, что главная задача Путина - это "впихнуть" бандитские республики в Украину, но сохранить над ними контроль. Это - ошибочное мнение.

Главная задача Путина - чтобы Украина стала пророссийской, а "народные республики" оставались за линией разграничения, под российским "кураторством". Как гарантия того, что Украина никуда не денется, что ее вечно будет лихорадить.

Ну и Москва будет милостиво устраивать "переговоры" руководителей Украины с "руководителями" "народных республик". Разве в этом есть что-то новое? Разве Москва не устраивала встречи руководителей Грузии с "руководителями" Абхазии и Южной Осетии? Разве не организовывала общение президента Молдовы с главой Приднестровья?

Читайте такжеВыборами на Донбассе Путин послал сигнал Западу и УкраинеИ, кстати, это очень хороший урок для тех, кто до сих пор утверждает, что нужно "разговаривать с Донбассом". И ответ Москве, которая настаивает на прямых переговоров руководителей нашей страны с марионеточными администрациями оккупантов. Прямые переговоры, на которые соглашались в Тбилиси, привели в результате к признанию Россией "независимости" грузинских автономий. Постоянное общение руководителей Молдовы с приднестровскими главарями привело к тому, что и в Кишиневе, и в Тирасполе - лидеры, которых контролирует Москва. Осталось только "удачно" провести парламентские выборы в Молдове, чтобы контроль Москвы на обоих берегах Днестра стал тотальным.

Украине готовят именно молдавский вариант, а выборы в "народных республиках" - часть этого плана. Москве осталось только "удачно" поучаствовать в президентских и парламентских выборах в нашей стране в 2019 году, чтобы помочь нерушимому блоку коллаборационистов и "полезных идиотов" отправить Украинское государство в кремлёвскую  канализацию.

Учитывая тот неоспоримый факт, что количество "полезных идиотов" в стране увеличивается с каждым днём, а коллаборационисты никуда не девались и готовы к реваншу, я бы не стал говорить, что у Путина не получится.

Виталий Портников, журналист, для Эспрессо

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Донбасс выборы Виталий Портников Владимир Путин
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