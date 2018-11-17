Цель Путина №1 в ближайшее время

Андрей Илларионов

Российский экономист, экс-советник президента РФ

17 ноября 2018, 06:58

Только одна операция может заметно поднять упавший рейтинг российского президента и удерживать его достаточно длительное время.

Путин
Владимир Путин положил глаз на Беларусь / Reuters

Заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что он выступает против создания на территории своей страны иностранных военных баз, показывает, что он видит угрозу аннексии Беларуси по примеру Крыма.

По опыту предыдущих агрессий мы знаем, что Владимиру Путину удобно начинать новую авантюру тогда, когда на территории страны-жертвы находится российская военная база, российские миротворцы, российские пограничники и т.п. Так было в Грузии, так было в украинском Крыму. Видимо, эти примеры показались Лукашенко достаточно убедительными, чтобы он не стал торопиться с размещением российской военной базы в Беларуси.

Читайте такжеБеларусь боится стать КрымомПравда, само отсутствие российской базы на территории Беларуси угрозу агрессии снижает, но не ликвидирует ее полностью. По целому ряду соображений внутриполитического, внешнеполитического, идеологического характера Беларусь продолжает оставаться целью №1 для возможных действий Кремля в ближайшее время.

Не стоит забывать, что российские социологические исследования указывают на постепенное падение рейтинга Путина, последним явным ударом по которому стала "пенсионная реформа" в РФ. Какими способами Путин может пытаться поднять свой подающий рейтинг?

С одной стороны, для Путина нет необходимости существенно поднимать рейтинг именно сейчас, поскольку т.н. "выборы" прошли только что, а следующие будут только через пять с лишним лет.

С другой стороны, для начала операций, подобных украинской, сирийской, войны в Центральноафриканской республике, интервенции в Ливии, нужно обладать прежде всего таким желанием, вне зависимости от состояния рейтинга.

Читайте такжеПопала в мясорубку: Беларусь ждет украинский кошмарОперация, которая действительно могла бы заметно поднять рейтинг Путина и удерживать его достаточно длительное время – это только возможная аннексия Беларуси. Но уже не части Беларуси, как это было в случае Украины, когда были оккупированы Крым и Донбасс, а всей страны.

Беларусь является более однородной, чем Украина, в высокой степени русифицированной. Значительная часть белорусов с большой симпатией относится к России, русским и даже к Путину. Если Путин решится на такого рода операцию, то ее целью будет не захват кусочков Могилевской, Витебской или Гомельской областей, а установление контроля над всей Беларусью.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Беларусь Александр Лукашенко Владимир Путин Андрей Илларионов
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:21
Словакия — Украина: Шевченко объяснил причину провала украинцев в матче Лиги Наций
07:13
"Украина превращается в тропики": синоптики дали точный прогноз на зиму 2018-2019 Видео
06:58
Цель Путина №1 в ближайшее время мнение
06:33
Черные дни 2018 года: нумеролог предупредила об опасном периоде с 17 ноября
06:15
Гей-скандал в РПЦ: настоятель храма на Кубани домогался молодого алтарника Видео
05:53
Кони привередливые. Священник проехался на Porsche, запряженном детьми
05:22
Ученые рассказали, какие виды спорта невероятно улучшают секс
04:46
"Рана быстро не зарастет": Илларионов рассказал, когда стоит ждать примирения между Украиной и РФ Видео
04:02
"Повышение всего-то на 23%?": В Украине запустили рекламу в поддержку роста тарифов
03:29
Макс Барских выпустил клип, снятый в эстетике 80-х Видео
02:54
В Сети опубликовали рейтинг лучших сцен секса в истории кино
02:29
"Путин накажет Украину за автокефалию": экс-советник президента РФ спрогнозировал будущее после томоса
02:01
Танцы со звездами-2018: Луценко, Ткач и Дорофеева возвращаются в полуфинал
01:43
Нурмагомедов заявил о желании провести бой с Макгрегором по новым правилам
01:21
Помпео пообещал вместе с Украиной бороться с российской агрессией
00:54
Украинская певица решила сделать подарок патриарху Варфоломею Видео
00:39
В Ужгороде водитель элитного авто сбил 12-летнюю девочку
00:18
Архиепископ пояснил решение Польши не поддерживать автокефалию УПЦ
16 ноября, пятница
23:57
Украина – Словакия – 1:4. Украинская сборная потерпела сокрушительное поражение в матче Лиги наций Видео
23:56
Евросоюз стоит на пути введения санкций против Венгрии - Арьев
23:40
В "Укравтодоре" обнаружили нарушений на 190 миллионов
23:11
Накануне зимы на Закарпатье нежно зацвела сакура Фото
22:59
Некоторые священнослужители УПЦ получили приглашения в СБУ на "беседу" - адвокат церкви Видео
22:35
"Иди в ср*ку": в Киеве активистов отругал священник, получивший замечание за гонки на тротуаре Видео
22:33
Волкер рассказал о ходе Комиссии стратегического партнерства Украина-США
21:59
Слово "шпиль" стало словом года в РФ благодаря "Боширову" и "Петрову"
21:59
Композитор Паулс опроверг фейк росСМИ об эмиграции его семьи из Латвии
21:41
Варфоломей хотел дать Томос Украине еще 10 лет назад - Ющенко
21:25
Бойфренд экс-невесты Владимира Кличко прокомментировал ее алкогольную зависимость Видео
20:56
Глава Еврокомиссии Юнкер развеселил журналистов разными ботинками Видео
20:51
На Керченском мосту произошло масштабное ДТП, опубликовано видео Видео
20:46
Словакия - Украина: анонс матча Лиги Наций, где смотреть, оценки букмекеров
20:24
В Чехии полиция намерена наказать сына премьера за "крымский скандал" Видео
19:59
Украина нарастила импорт из России, уменьшив экспорт
19:58
"Старший совращает младшего": Жириновский рассказал о сексуальном опыте с мальчиком Видео
19:45
Актера сериала "Физрук" госпитализировали после нападения жены
19:28
"Нас заставляют взять на себя долги": мэр Смелы заявил об отсутствии договора с "Нафтогазом" Видео
19:26
Переворот в Кремле: экс-советник Путина оценил вероятность смены власти в РФ Видео
19:20
Нидерланды отвергли инициативу создания "общеевропейской армии"
19:12
Судебный кризис: как Румыния, Польша и Венгрия откалываются от Евросоюза
18:58
Гандзюк убили из-за коррупционных "лесных схем" - СМИ
18:49
Киев вызвал посла Венгрии "на ковер" из-за антиукраинских высказываний Орбана Видео
18:26
Порошенко одобрил ратификацию соглашения с ЕС о помощи на 1 млрд евро Видео
18:13
Bloomberg оценил потери России от санкций
17:59
Украина не потянет строительство базы ВМС на Азове – Тука Видео
17:31
"Символы убийства": в ЕП ополчились против Amazon из-за товаров с символикой СССР Видео
17:21
В Сети появилось видео поведения Зайцевой в первые минуты после ДТП Видео
17:04
"Совершили много зла": еще одна Церковь выступила против автокефальной УПЦ Видео
16:55
Только статистика: МВФ "признал" Крым российским Видео
16:34
"Это приманочка": Онуфрий назвал единую поместную церковь "политической организацией"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять