Цель Путина №1 в ближайшее время

Владимир Путин положил глаз на Беларусь / Reuters

Заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что он выступает против создания на территории своей страны иностранных военных баз, показывает, что он видит угрозу аннексии Беларуси по примеру Крыма.

По опыту предыдущих агрессий мы знаем, что Владимиру Путину удобно начинать новую авантюру тогда, когда на территории страны-жертвы находится российская военная база, российские миротворцы, российские пограничники и т.п. Так было в Грузии, так было в украинском Крыму. Видимо, эти примеры показались Лукашенко достаточно убедительными, чтобы он не стал торопиться с размещением российской военной базы в Беларуси.

Читайте такжеБеларусь боится стать КрымомПравда, само отсутствие российской базы на территории Беларуси угрозу агрессии снижает, но не ликвидирует ее полностью. По целому ряду соображений внутриполитического, внешнеполитического, идеологического характера Беларусь продолжает оставаться целью №1 для возможных действий Кремля в ближайшее время.

Не стоит забывать, что российские социологические исследования указывают на постепенное падение рейтинга Путина, последним явным ударом по которому стала "пенсионная реформа" в РФ. Какими способами Путин может пытаться поднять свой подающий рейтинг?

С одной стороны, для Путина нет необходимости существенно поднимать рейтинг именно сейчас, поскольку т.н. "выборы" прошли только что, а следующие будут только через пять с лишним лет.

С другой стороны, для начала операций, подобных украинской, сирийской, войны в Центральноафриканской республике, интервенции в Ливии, нужно обладать прежде всего таким желанием, вне зависимости от состояния рейтинга.

Читайте такжеПопала в мясорубку: Беларусь ждет украинский кошмарОперация, которая действительно могла бы заметно поднять рейтинг Путина и удерживать его достаточно длительное время – это только возможная аннексия Беларуси. Но уже не части Беларуси, как это было в случае Украины, когда были оккупированы Крым и Донбасс, а всей страны.

Беларусь является более однородной, чем Украина, в высокой степени русифицированной. Значительная часть белорусов с большой симпатией относится к России, русским и даже к Путину. Если Путин решится на такого рода операцию, то ее целью будет не захват кусочков Могилевской, Витебской или Гомельской областей, а установление контроля над всей Беларусью.