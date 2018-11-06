"Нет необходимости": Лукашенко прокомментировал идею о российской военной базе в Беларуси

Александр Лукашенко / udf.by

Белорусский президент Александр Лукашенко счел надуманным широкое обсуждение общественностью вероятного обустройства в стране базы российских военнослужащих.

Свое мнение он высказал в рамках встречи с группой аналитиков из США в Минске. Лукашенко заявил о том, что, хотя Белоруссия и находится в военном союзе с Россией, любые планы по размещению в стране военной базы иностранной армии отсутствуют, сообщает агентство "БелТА".

"Если бы мы это не могли сделать, поверьте, мы обратилисьбы сами к России, чтобы они обеспечили нам безопасность. Пока такой необходимости у нас нет", — сказал Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лукашенко продает свой самолет, из-за которого его пускают на Запад.