Лукашенко пригрозил "что-нибудь разместить" из-за военбазы США в Польше

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Минск совместно с Москвой будут вынуждены принять ответные меры в случае размещения американской военбазы "Форт Трамп" в Польше.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает агентство "Белта".

"Я министру иностранных дел (Польши - Яцеку Чапутовичу. - Прим.) сказал - он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать", - сказал Лукашенко.

Напомним, 17 сентября президент США Дональд Трамп провел переговоры с польским президентом Анджеем Дудой. По итогам встречи они решили расширить сотрудничество в сфере обороны и разведки и сообщили о возможном размещении в Польше американской военной базы.

В свою очередь, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что подконтрольное ему ведомство планирует восстановить полк польских ВС на границе с Россией. "Я принял решение о восстановлении полка в Сувалки. Безопасность - один из наших приоритетов. В ближайшие месяцы численность подразделения, действующего в Сувалки, будет увеличена", - отметил он.

В ответ министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва будет вынуждена принять ответные меры в случае размещения в Польше дивизии военнослужащих США. "В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях", - сказал Шойгу.