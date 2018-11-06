Лукашенко продает свой самолет, из-за которого его не пускают на Запад

TУ-154M / cfts.org.ua

Авиакомпания "Белавиа" выставила на аукцион самолет TУ-154M, исполнявший роль борта № 1 президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщает "Хартыя'97", начальная цена лота - 4,млн белорусских рублей (около $2 млн).

Самолет с бортовым номером EW-85815 1995 года выпуска, находится в госсобственности.

По словам самого Лукашенко, он решил отказаться от российских самолетов из-за их моральной устарелости - в связи с уровнем шума и выбросов их не пускают на Запад.

В 2012 году бортом №1 стал Boeing-767 из ангара бывшего президента Туркменистана Сапармурата Ниязова.

Накануне Лукашенко заявил, что Минск совместно с Москвой будут вынуждены принять ответные меры в случае размещения американской военбазы "Форт Трамп" в Польше.

"Я министру иностранных дел (Польши - Яцеку Чапутовичу. - Прим.) сказал - он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать", - сказал Лукашенко.