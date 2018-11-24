Путин снова дал россиянам граблями по башке

Путин ходит по старым граблям / "НТВ"

Госдума одобрила проект постановления о пересмотре оценки войны в Афганистане. Теперь на некоторое время афганскую авантюру, агрессию, трагедию переименуют в светлый праздник афганской победы. Победили всех врагов и с почетом драпанули, то есть вернулись домой.

Это ожидаемое, можно сказать, неизбежное решение. Сейчас Россия наступила на старые афганские грабли в Украине, Сирии, ЦАР, Ливии и далее везде. Не удивительно, что в этой ситуации Государственная Дума распорядилась считать старые грабли - пьедесталом почета.

Страна опять подходит к граблям, закрывает глаза и уговаривает себя: "Сейчас взойду на пьедестал и мне повесят медальку на грудь". Потом, правда, фантазия столкнется с грубой реальностью и вместо медальки россияне получат граблями по носу.

Историю переписывают идиоты и подлецы, чтобы без оглядки на горький исторический опыт повторять свои безумства и преступления.

Вся политика Путина последних лет - это хождение по старым советским граблям, от столкновения с которыми развалился СССР.

Читайте такжеПутин объявил распродажу РоссииГрабли изматывающих локальных военных конфликтов. Грабли гонки вооружений со странами с несопоставимо более развитой экономикой. Грабли западных санкций. Грабли дорогостоящих помпезных строительных и спортивных проектов при кризисной экономике. Грабли поддержки паразитических режимов в развивающихся странах. Грабли решения амбициозных геополитических задач за счет благосостояния населения. Грабли самообмана благостной телевизионной картинкой, скрывающей углубляющейся кризис. Грабли гордыни и самовосхваления в ситуации приближающейся катастрофы.