Пойдет ли Путин на масштабную войну против Украины

Константин Боровой

Российский оппозиционный политик, депутат Государственной Думы Российской Федерации 1996-2000 годов

26 ноября 2018, 11:26

Российский президент потерял контроль уже не только над окружением, но и над своими собственными действиями.

Путин
Путин уже не контролирует свои действия / Reuters

Введение военного положения в Украине будет абсолютно оправданным шагом Киева в ответ на вооруженное нападение России на украинские суда и их захват. Данные действия России – это откровенный акт агрессии против Украины, независимого европейского государства. И пока что, к сожалению, Украина не в силах адекватно ответить России на море.

Я думаю, что введение военного положения Украиной в России будет использовано в пропагандистских целях. Без сомнения, действия Киева в Москве будут названы агрессивными и немотивированными, ведь, как уже заявлял МИД РФ, "произошло нарушение границы России украинскими судами". В России будут настаивать, что введение военного положения в данной ситуации является провокацией.

Сегодня Россия действует почти так же, как и нацистская Германия в свое время: провокация, заявления, а потом агрессия.

Хотя агрессии, я думаю, пока что не будет со стороны России, потому что у нее есть серьезные проблемы с ресурсами. Путин готов идти на провокации, но не готов на масштабные военные действия.

Читайте такжеХитрый план Порошенко: зачем хотят ввести военное положениеПомимо того, что случившееся в Керченском проливе было актом агрессии Российской Федерации, это также был очередной удар по системе международных договоров. Ведь, давайте вспомним, сначала был перекрыт Керченский пролив, то есть был нарушен договор о свободном судоходстве. А это касается не только украинско-российских отношений, но и всех государств. Потому Совбез ООН должен изучить эту ситуацию.

К сожалению, ранее Украина недостаточно активно использовала инструмент международного права в решении вопросов с Россией. Ведь нынешняя ситуация подготавливалась Россией достаточно давно, еще с момента строительства Крымского моста. И уже тогда многие эксперты прогнозировали, что такая ситуация, как мы наблюдали в Керченском проливе, может возникнуть. Так, один из американских экспертов буквально месяц назад очень четко спрогнозировал блокаду Украины в Азовском море.

Но в данном случае речь идет не просто о блокаде и нарушении международного права о свободном судоходстве, но и об акте акт агрессии России против Украины в виде нападения на украинские суда, их захват без предупреждения и каких-либо заявлений об этом.

Читайте такжеВойна между Украиной и Россией уже неизбежна?Россия пожелала превратить Азовское море в свое внутреннее море. И подобное может случиться не только с Азовским морем, но и с Каспийским бассейном, и Черноморским регионом.

Что касается реакции международного сообщества на действия России в Азовском море, то хотелось, чтобы эта реакция была немедленной и радикальной. Но сомневаюсь, что она будет таковой – скорее, сначала начнутся переговоры о соблюдении международного права. А это время Россия может использовать для активизации военных действий в Черном море. Ведь мы же и раньше сталкивались с агрессивным поведением России в Черноморском регионе – вспомните облеты иностранных судов, имитации атаки. Все это уже было, просто дело не доходило до прямых столкновений.

Такая провокационная деятельность России весьма опасна. Таким образом, она создает еще одну точку нестабильности. Путину это нужно для нагнетания атмосферы напряженности в отношениях с Западом и внутри России. Как известно, рейтинг Путина сейчас падает, и граждане РФ меньше доверяют власти. Но, думаю, в данном случае эффект от действий России будет противоположный тому, на который рассчитывает Кремль. Кремль ожидает, что так же, как и в случае захвата Крыма, будет поднята волна патриотизма в Росси. Может, она и будет поднята пропагандистскими инструментами, но вряд ли реакция российских граждан будет такой, как рассчитывает российская власть. Все понимают, что в тяжелой экономической ситуации такого рода дорогостоящие и приводящие к усилению изоляции России эксперименты опасны.

Складывается впечатление, что вчерашние действия России в Керченском проливе – это попытка Путина каким-то образом блокировать санкции, не допустить их применения.

Но это действие Путина приведет к прямо противоположному результату – думаю, что жесткие драконовские санкции будут рассмотрены на этой неделе в комиссиях Конгресса США. В частности, теперь может встать вопрос об отключении российских банков от международной финансовой системы. Думаю, точечно по вопросам нарушения международного права о свободе судоходства будут приняты санкции.

Санкции такого рода не могут применяться только одним государством – тут нужны будут согласованные действия разных западных стран.

Вообще, складывается впечатление, что Путин потерял контроль уже не только над окружением, но и над своими собственными действиями. Это очень печально, потому что негативные последствия скажутся на российских гражданах. Но, с другой стороны, граждане же в курсе, что их возглавляет неадекватный лидер.

Читайте такжеВоенное положение - это и есть предвыборная фишка Порошенко?Так что следует ждать реакции не только от НАТО, но и от граждан России.

Пока что Запад находится на стадии обсуждения уровня санкций, которые будут введены против России. Идут обсуждения в Конгрессе и Сенате, идут они и в Евросоюзе. Ранее было сказано, что от Путина зависит, насколько жесткими будут новые санкции. А поведение Путина стало прямо противоположно рекомендуемому. Это значит, что санкции будут серьезные, в этом нет никаких сомнений.

Запад будет вынужден реагировать, потому что, начав с Керченского пролива, Путин может пойти дальше, в частности, начать блокировать Одессу. А там – и Грузию, и Турцию. Хотя в случае с Турцией это была бы фантастическая провокация, которая тут же была бы остановлена. А все остальное вполне реально.

Константин Боровой, российский оппозиционный политик, специально для "Главреда"

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Россия Черное море военное положение Керченский пролив Азовское море Керченский мост Константин Боровой
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