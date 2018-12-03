Россия строит из себя США

Россия строит из себя "сверхдержаву"

Что на самом деле произошло в Керченском проливе? Очевидно, мы наблюдаем переход России к новому этапу современного империализма - установление собственного суверенитета де-факто, "явочным порядком". И, судя по мировой реакции, Россия полностью достигла своих целей.

По сути, к чему сводится позиция России? Украинские корабли нарушили их границу. Хотя есть документы, из которых ясно следует, что никто ничего не нарушал. И Россия эти документы не денонсирует, она их просто игнорирует. Таким образом, Россия продолжает ставить себя выше международного права. Это важно, ведь, похоже, по мнению российских руководителей, именно это является необходимым атрибутом "сверхдержавы".

Россия пытается строить из себя США. Конечно, так, как сама это все представляет.

Читайте такжеБольшая война между Россией и Украиной вероятна через год-дваЧто дальше? Мир проглотил явочное расширения суверенитета. Теперь Россия продолжит экспериментировать в этом направлении. Самый очевидный кандидат - украинское побережье Черного моря. Я бы особо обратил внимание на остров Змеиный. Он расположен стратегически, при полном преобладании на море его оккупация - вопрос не очень сложный. РФ может просто продолжить пиратство в Черном море.

Это все будет только декларацией России своего статуса "сверхдержавы". То есть, того, кто не ограничен предписаниями, а только собственными интересами. Интересно, что аннексию Крыма они еще хотели вписать в актуальную правовую парадигму. Все эти референдумы, выборы, конституционные акты .... Теперь, очевидно, в Кремле не сильно себя утруждают, что логично. Реакция других игроков зависит не от формальных процедур, а от реальных раскладов сил.