Порошенко невыносима сама мысль, что его не любят больше, чем других политиков

Леонид Швец

журналист

18 декабря 2018, 12:43

Поэтому Петр Алексеевич решил вести себя как народный любимец до самого конца.

Порошенко, Епифаний
Порошенко и Епифаний / president.gov.ua

Практики долгосрочного планирования всесторонних публичных отчетов первого лица с возможностью обратной связи у нас вообще нет: захотел – поговорил, а заломало – не стал, хозяин-барин.

За четыре с половиной года Петр Алексеевич выходил на большие пресс-конференции считанное число раз: два в этом году (февраль, декабрь), один в прошлом (май), два в 2016-м (январь, июнь), разок в 2015-м (июнь) и два раза в 2014-м (сентябрь, декабрь). При этом никаких промежуточных вариантов, например, развернутых интервью ведущим отечественным СМИ, тоже не бывает. Будто руководителю страны, которая проходит один из сложнейших периодов в своей истории, не о чем поговорить с гражданами. Выходит, не о чем, неинтересно, небезопасно: можно лицо потерять. 

Читайте такжеНа молебне рядом с Епифанием и Порошенко заметили авторитетов "Нарика" и "Эмиля", опубликовано фото...Наверное, Банковая и сторонники президента остались весьма довольны выступлением своего лидера, он-то сам себе, похоже, очень понравился. С задачей греть свой электорат Петр Порошенко вообще справляется неплохо. Проблема остается прежней: как понравиться кому-то за пределами этого узкого круга?

Похоже, такая задача перед пресс-конференцией, заключительным аккордом 2018 года перед решающим 2019-м, не ставилась, как не ставилась она и перед прошлыми редкими встречами главы государства с журналистами: главное, чтоб сам молодец. Таким самодовольным молодцом очень просто пролететь мимо второго тура, а уж во втором – гарантированно.

Поведение и тактика народного любимца, которому важнее всего не растерять симпатии и не загубить накопленное преимущество, и активность лидера антирейтинга, которому, кровь из носу, нужно набирать очки, по определению должны отличаться, но Петру Алексеевичу, очевидно, невыносима сама мысль, что его не любят больше прочих политиков, которых, конечно, тоже не любят. Он решил себя вести как любимец до конца, тем сам его приближая. Опять же: хозяин-барин.

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Петр Порошенко Леонид Швец
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