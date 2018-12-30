Проект Украина: новогодний прогноз

Украинцы не хотят взрослеть / "Укринформ"

После сокращения в бюджете 2019 году ряда социальных программ по требованию МВФ, блогосфера наполнилась стенаниями и заламываниями рук по поводу антисоциального бюджета. Известные экономисты, лидеры общественного мнения, политики, общественные активисты и патриоты, все как один, обвинили МВФ и правительство в жестокосердии и негуманности.

Между тем, МВФ мог свободно потребовать от правительства сократить государственные расходы, как минимум, еще в два раза. Или даже в три раза! И ничего не изменилось бы в жизни общества. Просто ровно в два раза чиновники меньше бы украли. МВФ пожалел чиновников и оставил им на раскрадание еще сотню - другую миллиардов гривен.

Читайте такжеТри главных события в жизни Украины-2018Украинцы, даже образованные, искренне верят, что если на что-то увеличить финансирование, то качество услуг этого увеличиться соответственно.

Если, скажем, увеличить объем финансирования на здравоохранение, то качество медицинских услуг для них улучшится.

Что, если увеличить финансирование науки, то у нас появится наука.

Что, если увеличить финансирование образования, то улучшится качество обучения.

Что, если увеличить финансирование Министерство обороны, то повысится обороноспособность страны.

Что, если увеличить финансирование таможни, то исчезнет контрабанда.

Что, если увеличить финансирование судебной системы, то улучшится правосудие.

Что, если увеличивать финансирование министерство культуры , то повысится культура и т.д.

Вера в это - лишь одно из проявлений совкового менталитета и отражает патерналистский тип сознания украинцев. То есть веру во всемогущество государства, которая культивировалась столетиями.

Между тем, в нашем государстве при существующих принципах формирования, исполнения и контроля, точнее полной бесконтрольности бюджета, объем финансирования и результат на выходе - это вещи совершенно не связанные. Можно еще в три раза увеличить финансирование чего угодно, или в три раза сократить что угодно, результат останется неизменным. Практически никаким.

Чтобы финансирование бюджета и результат на выходе имели хоть какую-то корреляцию, в стране должны произойти просто эпохальные перемены, в осуществимость которых сейчас может поверить только безнадежный романтик.

Читайте такжеСледующие два года могут оказаться фатальными для украиныСамое главное, в стране должен появиться профессиональный и ответственный парламент, который сможет взять контроль над правительством и бюджетом. Но такой парламент может появиться только, если появятся общенациональные, политические независимые партии, которые финансируются на широкой общественной основе. Но украинцы категорически не желают создавать и финансировать такие партии и по-прежнему наивно возлагают все свои надежды на героя-одиночку, который, подобно сказочному Ильи Муромцу, одним махом смахнет всех олигархов и решит все их проблемы.

Ошиблись с бандитом Януковичем или циником Порошенко - не беда! Попробуем с шоуменом Зеленским, рок-певцом Вакарчуком, душкой Гриценко, популисткой Юлей или демагогом Мураевым.

Все 27 лет независимости украинцы пребывают в поразительной политической инфантильности и категорически, как дети, не желают взрослеть. Подобно бабочкам в янтаре, украинцы застыли в своем политическом туземстве и поражают окружающий мир своей "козацкой" непосредственностью.

Это прискорбно! Если политическая инфантильность украинского общества продлиться еще пару десятков лет, то "проект Украина" окажется уже нежизнеспособным, по причине своей полной экономической неконкурентоспособности. Проект будет просто раздавлен со стороны более сильных и политически более зрелых и ответственных конкурентов. Украинцы, в конце концов, станут противны сами себе и потеряют волю к защите своей территории. Винить, кроме самих себя, будет некому. Надо было взрослеть.