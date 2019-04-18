Апокалипсис сегодня или завтра: какой Украина подошла ко второму туру выборов

Второй тур выборов состоится 21 апреля/ УНИАН

Когда Центральная избирательная комиссия Украины опубликовала официальные результаты первого тура президентских выборов, победу праздновали две категории участников процесса: сторонники Владимира Зеленского и социологи. Первые получили приятный сюрприз в виде двукратного отрыва их кандидата от главного конкурента. Вторые собрали урожай похвал за точные прогнозы.

Петр Порошенко и его команда, судя по всему, переживали смешанные эмоции. С одной стороны, удалось пусть со скрипом, но протиснуться во второй тур и получить там желаемого соперника, оставив за бортом ненавистную Юлию Тимошенко. С другой – предполагаемый мальчик для битья оказался неожиданно прытким и гандикап получился слишком щедрым.

Думаю, что и в штабе Зеленского эмоции были тоже неоднозначными. Результат оказался чрезмерно хорош. Возможно, команде претендента теперь не совсем понятно, как справиться с успехом.

Арифметика

Накануне выборов Gallup обнародовал "сенсационную" новость: Украина оказалась на последнем месте в мире по уровню доверия государству – лишь 9% опрошенных подтвердили, что доверяют органам государственной власти. Не таким сенсационным, но не менее впечатляющим стал показатель доверия выборам: в 2018 году им доверяли лишь 12%, почти вдвое меньше, чем в 2015-м.

Читайте такжеВоронка завышенных ожиданий: что ждет Зеленского после победы на выборахСтороннему наблюдателю такие цифры могут показаться шокирующими, но для человека осведомленного они новостью не являются. Социологический мониторинг, проводимый с середины 1990-х, фиксирует стабильно низкий уровень доверия украинцев ко всем государственным институтам: парламенту, правительству, судам, силовым ведомствам, чиновникам – тут данные украинских социологических служб вполне сопоставимы с данными Gallup.

Таким образом, граждане Украины шли на выборы в атмосфере тотального недоверия власти и институту президентства. Многие и не шли – Центральная избирательная комиссия насчитала 11,6 млн не розданных бюллетеней. Учитывая, что не прошедшие во второй тур кандидаты в сумме набрали более 10 млн голосов, можно предполагать, что во втором туре количество желающих сделать исторический выбор будет еще меньше. Многое зависит от закрытых торгов команд оставшихся претендентов с командами тоже оставшихся, но за бортом. Последние уже взяли курс на парламентские выборы, цена которых растет с каждым днем.

Человек, представляющий институт президентства, в полной мере прочувствовал недоверие к своему посту. Притом что общее количество избирателей, принявших участие в выборах, выросло на 800 тысяч по сравнению с 2014 годом (а это был год максимальной политической мобилизации населения, связанной с аннексией Крыма и началом войны в Донбассе), Петр Порошенко получил всего 3,01 млн голосов (15,95%). Его поддержка сократилась более чем в три раза по сравнению с 2014 годом (тогда было 9,9 млн голосов, или 54%).

Равным образом ошеломляющий успех "несистемного" политика, даже во время выборов развлекающего избирателей на концертах и с экранов агитационного фильма "Слуга народа – 3", можно трактовать именно как следствие этого недоверия. Большинство наблюдателей справедливо утверждают, что значительная часть голосовавших за Зеленского на самом деле голосовали против Порошенко как олицетворения истеблишмента – коррумпированного, зажравшегося, зарвавшегося, далекого от понимания реальных проблем большинства сограждан.

Читайте такжеКапитулировал перед Путиным: почему Порошенко проиграет на выборахЗеленский собрал урожай из 5,71 млн голосов (30,24% голосовавших) – победа совершенно сенсационная для человека, заявившего о своем намерении участвовать в выборах под звон бокалов в новогоднюю ночь 2019 года. Этот невиданный успех, который многие вписывают в общемировой тренд бунта против истеблишмента (как правило, говорят о Трампе и Грилло), судя по всему, стал неожиданностью и для самого шоумена.

Впрочем, как это ни странно, арифметика первого тура выглядит не слишком утешительной для обоих любителей азартных игр. Вместе они набрали 8,8 млн голосов. Это меньше, чем один Порошенко в 2014 году, и меньше, чем Тимошенко или Янукович, каждый в отдельности, в 2010-м. Даже при максимальной явке избирателей 21 апреля победитель будет опираться на меньшинство тех, кто имеет право голоса. У него будет юридическая легитимность, политическая же будет весьма сомнительной.

Более того, ему в прямом смысле слова придется собирать страну, разорванную предвыборными баталиями, где предвыборная агитация спровоцировала колоссальный выброс языка ненависти и очертила новые внутренние границы между "своими" и "чужими".

География

Многие комментаторы утверждают, что результаты Зеленского свидетельствуют о том, что он "объединил страну". Можно услышать радостные реляции, что впервые голосование объединило восток и запад, в едином порыве отдавшие голоса новому лицу. Этот тезис до некоторой степени справедлив, особенно если смотреть на позеленевшую электоральную карту.

Зеленский занял первое место по количеству проголосовавших за него в 19 областях Центральной и Юго-Восточной Украины. Более того, он победил и в четырех западных областях, окружающих Галичину. Порошенко получил первое место лишь в Галичине, и то не везде, а только во Львовской и Тернопольской областях. Но в одной (Ивано-Франковская) первое место заняла Тимошенко, правда, с небольшим преимуществом. Практически эти три области – главный ресурс Порошенко на данный момент.

Однако региональная поляризация по линии "восток – запад" сохраняется в одном, но очень важном отношении. Две области – Луганская и Донецкая (точнее, те их части, которые контролируются украинской властью) – единодушно проголосовали с результатом, прямо противоположным двум западным областям, – за Юрия Бойко, реального антагониста действующего президента в вопросах внешней политики. Бойко демонстративно посетил Москву и встретился с главой российского правительства накануне первого тура. А Порошенко получил здесь соответственно четвертое и третье место. Во втором туре Донецкая и Луганская области вряд ли добавят голосов Порошенко, но вполне вероятно – Зеленскому, занявшему здесь второе место.

Читайте такжеТройные щипцы, или Как Порошенко обложили уголовными деламиТакже следует обратить внимание на другой неутешительный факт для Порошенко, интенсивно использующего тему войны с Россией в избирательной кампании. Согласно опросу, проведенному в феврале 2019 года, за год удельный вес украинцев, позитивно относящихся к России, возрос с 48% до 57%, а доля тех, кто положительно относится к россиянам, составила 77%. Нетрудно увидеть, что большая часть этих избирателей сосредоточена на востоке и юго-востоке, где голосовали за Зеленского.

Таким образом, электоральная география перед вторым туром прописывает действующего президента в трех западных областях. Эта конфигурация не блещет новизной и напоминает судьбу его кума Виктора Ющенко. Он пережил похожие триумф и падение – большинство своих обескураживающих 5,5% в первом туре президентских выборов 2010 года он с трудом наскреб именно в трех областях Галиции.

Можно сказать, что страну объединил не Зеленский – своим успехом, а Порошенко – своим провалом. Особенно если учесть роль протестного электората. Более того, во вторых турах протестное голосование против действующей власти, как правило, только усиливается, поэтому можно предположить, что такая форма "единства" только укрепится.

Если же говорить о том, что разделяет страну, то стоит от арифметики и географии перейти к наукам о языке, тем более что действительность дает для этого предостаточно оснований. Объединение протестного электората по географическому признаку парадоксальным образом оборачивается расколом, но здесь уже действует не столько география, сколько ментальная топография.

Дискурс

Начало второго тура ознаменовалось углублением противоречий и словесной конфронтации между сторонниками финалистов, подстегиваемой неутешительными прогнозами для действующего президента: по данным опроса группы "Рейтинг", проведенного 5–10 апреля 2019 года, 51% опрошенных собирается голосовать за Зеленского, 21% – за Порошенко. Все другие варианты выборки также показывают огромный отрыв победителя первого тура.

Читайте такжеПереизбранный Порошенко станет Путиным-2 с украинской маскировкойСреди болельщиков Зеленского можно найти и тех, кто просто очень хочет, чтобы "ушел Порох" (по данным того же "Рейтинга", таких 41%), и фанатов, создавших себе кумира, и тех, кто на самом деле верит в перспективы быстрых перемен к лучшему, и тех, кто жаждет новых лиц и кого тошнит от старых.

Как ни парадоксально, среди сторонников Порошенко также хватает своего рода протестного электората, настроения которого можно выразить словами: "Вы хотите, чтобы президентом было Это?" Упомянутый опрос "Рейтинга" показывает 22% таких избирателей. Они готовы сознательно игнорировать многое из того, за что еще недавно были готовы стереть Порошенко в порошок, только бы не допустить к власти его соперника.

Эти настроения уловлены и подхвачены политтехнологами президента. В контролируемых ими СМИ, в социальных сетях интенсивно продвигается схема "апокалипсис завтра": потеря страны и государственности в случае победы "клоуна, марионетки олигархов" или, хуже того, "марионетки Кремля".

Правда, сценарий скорой гибели страны из-за неправильного выбора и спасения в случае правильного для Украины уже рутина. На выборах 1991 года его использовали сторонники Леонида Кравчука и национал-демократической оппозиции. В 1994 году, во время внеочередных выборов президента, аналитики ЦРУ вполне серьезно прогнозировали распад страны на две части. В 1999 году политтехнологи Леонида Кучмы пугали народ реваншем коммунистов.

В 2004-м победа одного из кандидатов представлялась их противниками как пришествие царства зла. В 2010-м в случае победы Януковича предрекали массовую эмиграцию (тут негативный образ будущего оказался весьма близок к реальности). В 2014-м спасителем страны от гибели должен был стать победитель первого и единственного тура.

Читайте такжеЗа победу Зеленского мы должны благодарить исключительно Петра ПорошенкоОбраз спасителя от катастрофы эксплуатируется и сейчас: в какой-то момент страну усеяли билборды, изображающие "дуэль глазами" Порошенко и Путина – с прозрачным намеком, чьи интересы на самом деле представляет Зеленский.

Радикализация риторики проявляется и в черном пиаре. Если раньше дискурсмонгеры Порошенко и его сторонники в основном давили на некомпетентность Зеленского, отсутствие у него политического и управленческого опыта, нужного образования, "команды", слабое знание государственного языка, то с 1 апреля натиск на конкурента превратился в откровенное шельмование, не ограниченное никакими моральными рамками.

События развиваются по сценарию, описанному в рассказе Марка Твена "Как я избирался губернатором" (1870). Герой рассказа, переживавший за то, что ему, человеку с незапятнанной репутацией, выдвигаясь на пост губернатора, придется иметь дело с отъявленными негодяями (если верить прессе), вскоре узнал о себе много нового, был обвинен (на основе "неопровержимых фактов") в воровстве, алкоголизме, мошенничестве, лжесвидетельстве, убийстве и других преступлениях, достаточных для пожизненного срока. Он снял свою кандидатуру после того, как на предвыборном собрании к нему на сцену выбралась дюжина детей в лохмотьях, разного цвета кожи и возраста и стала вешаться на него с криками "Папа!".

В течение недели после окончания первого тура кандидат Зеленский тоже узнал о себе много нового. Сюжет о мошенничестве был отработан на истории о якобы незадекларированной даче в Испании. Алкоголизм трансформировался в прозрачные намеки и прямые утверждения о наркозависимости кандидата, сопровождаемые настойчивыми требованиями сдать анализы (тема сдачи анализов возбуждала умы избирателей несколько дней, тут действующий президент победил, сдав анализы дважды). Лжесвидетельство переросло в настойчивые требования извиниться перед украинцами за сомнительные шутки и выражения, прозвучавшие со сцены в разные годы, и в сардонические публичные размышления о неправильной дате и месте сдачи анализов Зеленского.

Подключен еще один важный ресурс – армия. Блогеры – сторонники Порошенко разместили ролик о ветеране АТО, объявившем голодовку (почему-то в аэропорту Борисполь) с требованиями к Зеленскому извиниться за неправильные высказывания об Украине на концертах разного срока давности и сдать анализы в правильном месте. Особый упор делается на то, что ветеран является инвалидом.

Читайте такжеФинальная дорожка Петра АлексеевичаВ сети гуляют ролики, где люди в форме сурово задают Зеленскому вопросы о войне, оккупированных территориях и других важных вещах и требуют извинений. Тема извинений за неправильные слова – одна из центральных, при этом некоторые информационные агентства, претендующие на объективность, составляют выхваченные из контекста нарезки с концертов программы "Квартал-95" – тут уже маячит тема кощунства.

Ярая сторонница Порошенко вице-спикер парламента Ирина Геращенко сначала потребовала (от имени инвалидов) извинений за употребление слов "олигофрены, дауны и дебилы" отрицательным персонажем в фильме "Слуга народа – 3". Штаб претендента извинился. Тогда она же заявила, что необходимо привлечь Зеленского и авторов фильма к уголовной ответственности за сцену расстрела парламента президентом (во сне главного героя).

Интересно, что претензии к словам и действиям персонажей программ и фильмов высказывают именно те, кто продолжает называть самого Зеленского фикцией и "голограммой". Не увядает тема связи Зеленского с Игорем Коломойским как свидетельство "коррумпированности" кандидата и его несамостоятельности.

Гвоздем программы стало известие, что Зеленский в 2014–2015 годах проигнорировал четыре повестки в военкомат, то есть уклонялся от военной службы в трудные для страны годы. Почему эта новость стала актуальной спустя четыре года, не объясняют.

Не уходит с повестки и тема "ничтожества" кандидата. Неправильно переведенную, искаженную фразу о Зеленском из небольшой статьи в Le Monde, комментирующую визит кандидата в Париж, используют для подтверждения его низкого статуса в глазах Запада.

Читайте такжеКак "дебаты" Порошенко на Олимпийском обернулись позоромОбъявленные Порошенко дебаты на стадионе (ответ на вызов Зеленского) в воскресенье 14 апреля выглядели как митинг сторонников действующего президента. Присутствующим раздавали агитки, изображающие "Зе" наркоманом и шпаной. Президент бодро прошел на подиум под звуки марша Организации украинских националистов и исполнил куплет из русской народной песни, чем-то живо напомнив Ельцина образца 1996 года. Толпа сторонников скандировала в адрес отсутствующего кандидата уничижительные лозунги, уместные на футбольном матче.

Верхом черного пиара стал ролик, где Зеленского сбивает грузовик, впоследствии подредактированный – в смягченном варианте "клоуна" осыпает облако белого порошка. После появления ролика в интернете штаб Зеленского обратился в МВД за охраной.

И конечно, явным faux pas Порошенко стало распространение в социальных сетях (явно скоординированное) коллективного образа сторонников Зеленского как "быдла", населения спальных районов, малообразованной, зомбированной телевизором массы, падкой на обещания сладкой жизни. И тут уже не помогли завуалированные извинения президента в виде заявлений "я вас услышал".

Ответный дискурс

У сторонников и политтехнологов Зеленского запас отрицательной информации уже явно исчерпан. Все аргументы, выставляющие действующего президента в невыгодном свете, в ходу еще с первого тура. Здесь действие идет по сценарию "апокалипсис сегодня". Коррупция, невыполненные обещания, "агенты Кремля" в высших эшелонах власти, расцвет шоколадного бизнеса, гламурные места отдыха, неотомщенные жертвы Майдана, провал антикоррупционной политики, неподъемные коммунальные тарифы и обнищание населения – основная часть списка, приколоченного к дверям президентской администрации.

Поскольку список уже пожелтел и истрепался, остается обвинять президента и его команду в грязных методах ведения кампании (вполне обоснованно) и довольно удачно вытягивать президента на ту территорию, где ему приходится превращаться в шоумена.

Скорее всего, можно ожидать обновления темы подкупа избирателей – так называемых сеток. МВД уже открыло несколько уголовных дел, связанных со схемами подкупа, организованными местными штабами Порошенко. Не обошлось и без черного пиара: в интернете появились фото билбордов с уходящим президентом и словом "Конец" (авторство пока не установлено, полиция пообещала билборды убрать).

Общественная истерия, судя по всему, приближается к пику. Оживились "публичные интеллектуалы", в основном поддерживающие Порошенко, хотя некоторые их выступления только повышают его и так заоблачный антирейтинг.

Страстные спичи и публикации "национальных авторитетов" сводятся к нескольким нехитрым конструкциям: Зеленский – это крах выстраданной государственности, сдача национальных интересов Москве, гибель страны. Порошенко – гарантия сильной независимой Украины.

Читайте такжеУ Порошенко есть один шанс остаться в политической жизни УкраиныМобилизация авторитетов работает слабо по двум главным причинам. Во-первых, те, для кого они являются авторитетами (а это преимущественно североамериканская диаспора и сильно усохшие национал-демократы), и без них молятся Порошенко. Во-вторых, хорошо мобилизованная команда Зеленского достаточно удачно отвечает на претензии. Например, обнародованные вопросы Мустафы Джемилева об отношениях с Москвой и судьбе Крыма явно предполагались как неудобные для Зеленского, но получили вполне конкретный и адекватный ответ.

Как всегда, в нужный момент в нужном месте всплыли профессиональные провокаторы: глава "Братства" Дмитрий Корчинский записал видеообращение, где призвал переубеждать сторонников Зеленского с помощью биты, паяльника, утюга и денег, чтобы потом "не пришлось их убивать". Бдительные органы охраны конституционного строя этот призыв не заметили. В социальных сетях пылает адский огонь: остроконечники жаждут аннигиляции тупоконечников, последние поливают смолой, серой и фекалиями первых, гибнут фейсбучные дружбы, страдают семьи. Разыгрывается трагикомедия под названием "порохоботы против быдла".

Уже проявился первый бенефициар этой ситуации: обнародовано видео Юлии Тимошенко, призывающей финалистов образумиться и не позорить высокое звание президента Украины. Бронзовая призерка первого тура взяла верный тон, а с ним и курс на парламентскую кампанию.

Как заметил один популярный блогер, уровень коллективной истерии напоминает сюжет из романа братьев Стругацких "Обитаемый остров", где всеобщий экстаз ненависти и лояльности обеспечивался действием специальных лучей. Стоит вспомнить, что этот экстаз заканчивался тяжелейшим психологическим похмельем и депрессией. Но думать об этом некогда. Впереди – второй тур.

Георгий Касьянов, Доктор исторических наук, профессор, зав. отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной академии наук Украины, для Московского центра Карнеги