Порохоботы стремительно переобуваются на лету

Владимир Зеленский на IT-форуме / president.gov.ua

Для тех, то глумится над выступлением президента Владимира Зеленского на IT-Форуме.

1. Попробуйте провести лекцию на большую аудиторию хотя бы на ту тему, которую вы хорошо понимаете, особенно перед людьми, которые в ней намного глубже вас, и я посмотрю на вас с удовольствием. А потом вместе посмеемся над записью вашего выступления.

2. Я не думаю, что у Зеленского было время готовиться к выступлению в тайминге и структурировать его - мне даже трудно представить круг его сегодняшних проблем и то, что он нашел время для представления своей идеи "государство в смартфоне" лично, уже из разряда чудес.

3. Я понимаю, что вы привыкли слушать бронзовые тексты спичрайтеров, считанные с телесуфлера индюками в костюмах про то, как мы все через пару лет очутимся в ЕС и пройдем парадом по Красной Площади на фоне пылающего Кремля, но лично мне нравятся больше вот такие сумбурные речи живого человека, которому искренне интересно - какой будет страна и который несет идеи.

Его задача привлечь людей для воплощения идеи и найти ресурсы для ее запуска и реализации - этого достаточно.

Четвертый день и так всего много - порохоботы даже требуют прямой демократии, а ведь совсем недавно они были государственниками и "защищали лишь институцию президента", а оказались банальными служителями культа личности.

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Только ради лицезрения этого нужно было выбрать Зеленского - как порохоботы топят за парламентаризм. Все-таки изменения могут происходить мгновенно - доказано жизнью.

Во всех цивилизованных странах после жарких предвыборных баталий нация принимает выбор большинства и живет дальше потому, что страна общая и дальше нужно жить и работать вместе.

А у нас кучка сетевых е*анатов троллят сайт президента тупыми петициями ни о чем.

Запускают эту чушь, конечно же, депутаты, под которыми горит земля и с которыми никто не договаривается.

Что ж вы, дятлы, петиции не лепили после Иловайска, Дебальцево, Керчи, Мальдив и Панамы?

Воюющая страна, говорите, вас волнует?

Лицемеры.