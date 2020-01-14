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Россия наконец захотела окончательно избавиться от Путина

Анастасия Миронова

Журналист

14 января 2020, 10:20

Россияне перестали реагировать на кремлевскую пропаганду.

Протесты в России, Москва 2019
В России захотели перемен и готовятся к протестам / Reuters

Ну что, друзья, перестройка приходит? Почти половина жителей нашей страны в ближайший год ожидает в городах массовые протесты. Это, если верить "Левада-центру". Вы только вдумайтесь: за два года число людей, считающих, что россияне от плохой жизни выйдут на улицу, увеличилось на десять процентов: было 35% таких, а теперь уже - 45%. А еще люди прогнозируют в этом году массовые посадки коррупционеров и чистку министерских кресел - подобных событий ожидают 66% наших граждан.

Однако есть у социологов еще более симптоматичные новости. Резко упало число россиян, которые ждут в этом году войны с американцами: еще в 2019-м их было 19%, а сейчас - только четырнадцать. А тех, кто в страхе ждет военного конфликта с ближайшими соседями, и вовсе стало на 11% меньше. И на этом фоне самым важным выглядит рост числа жителей России, которые считают, что наступивший год принесет им улучшения в жизни - теперь их целых 63%.

Знаете, что это означает? Люди связывают свои лучшие надежды с переменами и низкой военной агрессией

Читайте такжеПутинское ТВ потеряло человеческий обликМы ведь как привыкли слышать - что главная ценность для наших людей это стабильность. Многие и многие годы власть эксплуатировала это чаяние стабильности, страх перед 90-ми, доводя ее до абсурда, до кладбищенской тишины.

Ну так вот, теперь это не работает. Люди не хотят, как на кладбище. Все больше опросов показывает, что даже глубокие старики из глухих деревень желают перемен, потому что многолетняя мантра о стабильности обернулась стабильным ухудшением и застоем.

Раньше люди связывали свои оптимистические ожидания именно с бессобытийностью, со штилем, а сегодня - с переменами.

Почти половина населения страны считает, что люди выйдут от недовольства на улицы, и при этом заявляет, что такой год будет для них хорошим. Что это, если не запрос на перемены и перестройку? Именно он.

Читайте такжеПочему в России обрадовались нападению на ЛубянкуА снижение численности диванно-окопных полков, ожидающих войны со Штатами и украинцами, говорит о том, что люди перестали реагировать на милитаристскую пропаганду. Им из года в год внушают про "лишь бы не было войны" и говорят, будто их главное счастье - в С-400 и "Буках", которые защитят от врага.

Чтобы страшилка работала, люди должны считать реальной саму угрозу войны. А они ее таковой считать перестали. Не верят больше. Это и есть грядущая перестройка.

У власти и экономики есть задел на долгий застой. 15 лет еще точно могут продержаться. Они. А жители не могут. Уже не хотят. В стране сформировался критически значимый запрос на перемены.

Его уже нельзя будет удовлетворить косметическим ремонтом системы и имитационной демократией с разработчиком World of Tanks во главе

Россия Владимир Путин Анастасия Миронова протесты в России
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