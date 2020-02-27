Суть плана Путина - изнасилование Украины

Сурков и его подельник Путин

Главный тезис в первом интервью, которое подельник Путина Владислав Сурков дал после своего ухода из администрации президента России – "принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении".

Попросту говоря, Сурков признает, что единственная возможность для Кремля присоединить к России украинские территории или сделать Украину страной-сателлитом – это изнасилование. Потому что это и есть перевод на понятный язык принуждение силой к братским отношениям. Когда брат силой добивается симпатии того, кого он решил сделать своим "родственником". Или когда супруг силой добивается интимных отношений с женой. Все это – заурядное насилие, соответствующие статьи Уголовного кодекса.

Если бы Сурков говорил не о государствах, а о людях, он выглядел бы обычным маньяком, наклонностями которого должны заниматься правоохранители и психиатры. Но когда Сурков говорит о государствах, он – по крайней мере, сам для себя – выглядит серьезным политическим деятелям. А то, что рекомендации этого "политика" уже привели к гибели тысяч людей, что сотни тысяч бежали с оккупированных территорий, что людей арестовывают, пытают, и уже не теоретически, а практически насилуют в тюрьмах Крыма и Донбасса – это не очень важно ни самому Суркову, ни миллионам его соотечественников. Потому что "принуждение силой к братским отношениям - единственный метод".

Мы должны точно понимать, что являемся соседями криминального образования, которое притворяется государством только ради того, чтобы насиловать и убивать – и не стесняется своих кровавых инстинктов.

То, что говорит Сурков – это не убеждения Суркова, у Суркова вообще нет никаких убеждений. Это – программа Путина. Программа изнасилования Украины.

А пути к этому насилию могут быть различными. Может быть грубая сила, сторонником которой является Сурков. Может быть обман, специалистом в котором является Козак – для этого и хотят использовать "необыкновенную легкость в мыслях" Владимира Зеленского, замеченную российской делегацией в Париже. А может быть и подкуп. Но в любом из этих случаев изнасилование не избежать.

Избежать изнасилования можно только в том случае, если объект насилия сопротивляется насилию. Выражаясь словами господина Суркова, это "единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой".

Виталий Портников, журналист, для Эспресо