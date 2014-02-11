Боснийский крах и будущее Украины

Коррупционный крах боснийской государственности разворачивается на фоне украинских политических протестов, одной из причин которых, кстати, тоже стала тотальная коррумпированность государства. Поэтому искушение провести параллели между происходящим в Боснии и Герцеговине и Украине – как и привести в пример действия боснийских правоохранителей, без колебаний арестовывающих президента Федерации Боснии и Герцеговины Живко Будимира и выводящих его из собственного кабинета в наручниках – очень велики. Но мало кто может представить себе, что то, что мы наблюдаем сегодня в Сараево или Мостаре, – это и есть украинское будущее, причем будущее не очень радужное.

Кризис в Боснии – политический, экономический, социальный – явление настолько обыденное, что для того, чтобы об этой стране вспомнили, необходимы массовые протесты и арест президента. Но стоит задуматься, как получилось, что соседние Словения и Хорватия – в Евросоюзе, что даже Сербия, еще недавно не знавшая как избавиться от авторитаризма Слободана Милошевича, начинает процесс евроинтеграции, а Босния остается в каком-то удручающем постюгославском состоянии.

А все потому, что такого государства, как Босния и Герцеговина, на самом деле просто нет. Страшная война и этнические чистки в Боснии разрушили некогда единое цивилизационное пространство, в котором жили мусульмане, сербы и хорваты. Запад, с одной стороны, не мог согласиться с результатами этнических чисток, а с другой – не мог обеспечить возвращения беженцев в места их исторического проживания. Так и был достигнут компромисс: в составе Боснии на "очищенной" от мусульман и хорватов территории появилась Республика Сербская, а остальные два народа сформировали Федерацию Боснии и Герцеговины. У каждой из двух частей своя власть, руководит всем этим коллективный президиум, а на самом деле – международный посредник, потому что без него члены президиума не могут договориться почти ни о чем.

Теперь скажите, как может развиваться государство, одна часть которого (к тому же состоящая из двух не соединенных между собой анклавов) смотрит в сторону Белграда, а вторая – на Запад, но тоже не совсем, потому что хорваты привычно ориентированы на Загреб, а у мусульман есть опора не только на Западе, но и на Востоке? И если даже согласиться с тем, что у мусульман и хорватов еще есть ощущение Боснии и Герцеговины как родины, то родина сербов – Республика Сербская. Вернее – Сербия, чего уж там.

И поэтому понятно, что власть в такой стране не совсем настоящая. То есть, брать взятки за содействие разным там проходимцам она еще может, а вот контролировать правоохранительные органы – извините. Я, конечно, не говорю, что задерживать проворовавшихся чиновников – это плохо. Я лишь думаю, что это хорошо исключительно в условиях независимого государства. А когда это происходит в условиях протектората – то особого значения не имеет.

И вот теперь самое главное: я бы хотел, чтобы в Украине задержание коррумпированного президента происходило именно в условиях суверенного государства. Если украинский кризис продолжится, и мы не сможем выработать взаимоприемлемые условия политического урегулирования, нас вполне может ожидать судьба Боснии – благо, никакие этнические чистки для этого не нужны. И Республику Сербскую со столицей в Харькове для нас создают ученики тех самых людей, которые создавали Республику Сербскую со столицей в Баня-Луке. И в таком государстве, конечно же, будут постоянные восстания, потрясения, отставки – и даже задержания руководителей правоохранителями тоже будут.

Не будет самого главного – стратегии развития, потому что когда нет подлинной заинтересованности в общей судьбе, этой общей судьбы тоже нет.