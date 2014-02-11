Боснийский крах и будущее Украины

Нас вполне может ожидать судьба Боснии...
Коррупционный крах боснийской государственности разворачивается на фоне украинских политических протестов, одной из причин которых, кстати, тоже стала тотальная коррумпированность государства. Поэтому искушение провести параллели между происходящим в Боснии и Герцеговине и Украине – как и привести в пример действия боснийских правоохранителей, без колебаний арестовывающих президента Федерации Боснии и Герцеговины Живко Будимира и выводящих его из собственного кабинета в наручниках – очень велики. Но мало кто может представить себе, что то, что мы наблюдаем сегодня в Сараево или Мостаре, – это и есть украинское будущее, причем будущее не очень радужное.
Кризис в Боснии – политический, экономический, социальный – явление настолько обыденное, что для того, чтобы об этой стране вспомнили, необходимы массовые протесты и арест президента. Но стоит задуматься, как получилось, что соседние Словения и Хорватия – в Евросоюзе, что даже Сербия, еще недавно не знавшая как избавиться от авторитаризма Слободана Милошевича, начинает процесс евроинтеграции, а Босния остается в каком-то удручающем постюгославском состоянии.
А все потому, что такого государства, как Босния и Герцеговина, на самом деле просто нет. Страшная война и этнические чистки в Боснии разрушили некогда единое цивилизационное пространство, в котором жили мусульмане, сербы и хорваты. Запад, с одной стороны, не мог согласиться с результатами этнических чисток, а с другой – не мог обеспечить возвращения беженцев в места их исторического проживания. Так и был достигнут компромисс: в составе Боснии на "очищенной" от мусульман и хорватов территории появилась Республика Сербская, а остальные два народа сформировали Федерацию Боснии и Герцеговины. У каждой из двух частей своя власть, руководит всем этим коллективный президиум, а на самом деле – международный посредник, потому что без него члены президиума не могут договориться почти ни о чем.
Теперь скажите, как может развиваться государство, одна часть которого (к тому же состоящая из двух не соединенных между собой анклавов) смотрит в сторону Белграда, а вторая – на Запад, но тоже не совсем, потому что хорваты привычно ориентированы на Загреб, а у мусульман есть опора не только на Западе, но и на Востоке? И если даже согласиться с тем, что у мусульман и хорватов еще есть ощущение Боснии и Герцеговины как родины, то родина сербов – Республика Сербская. Вернее – Сербия, чего уж там.
И поэтому понятно, что власть в такой стране не совсем настоящая. То есть, брать взятки за содействие разным там проходимцам она еще может, а вот контролировать правоохранительные органы – извините. Я, конечно, не говорю, что задерживать проворовавшихся чиновников – это плохо. Я лишь думаю, что это хорошо исключительно в условиях независимого государства. А когда это происходит в условиях протектората – то особого значения не имеет.
И вот теперь самое главное: я бы хотел, чтобы в Украине задержание коррумпированного президента происходило именно в условиях суверенного государства. Если украинский кризис продолжится, и мы не сможем выработать взаимоприемлемые условия политического урегулирования, нас вполне может ожидать судьба Боснии – благо, никакие этнические чистки для этого не нужны. И Республику Сербскую со столицей в Харькове для нас создают ученики тех самых людей, которые создавали Республику Сербскую со столицей в Баня-Луке. И в таком государстве, конечно же, будут постоянные восстания, потрясения, отставки – и даже задержания руководителей правоохранителями тоже будут.
Не будет самого главного – стратегии развития, потому что когда нет подлинной заинтересованности в общей судьбе, этой общей судьбы тоже нет.